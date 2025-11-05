ВИШЕ ОД ВЕКА ПАНЧЕВАЧКЕ ДВОРАНЕ „АПОЛО” Од филмских пројекција до богатог култруно-забавног програма
Некадашња војна болница која се данас води као Дом омладине, а налази се на углу улица Светог Саве и Змај Јовине у Панчеву, у свом склопу има још један објекат али у Улици Максима Горког 6, а то је дворана „Аполо”.
Данас је ова зграда позната по разним културним дешавањима, од представа до концерата, а састоји се од велике дворане, галерије, ходника, посебно изолованог простора за извођаче и санитарног чвора.
У питању је климатизован, безбедан и модерно уређен простор у коме се организују концерти, позоришне представе, изложбе, пројекције филмова, књижевне вечери, програми за децу, образовни и информативни садржаји за младе, програми који подржавају аматеризам и развој активизма младих...
Ова зграда, која је првобитно била биоскоп, значајно је реновирана 2013. године, те је 23. новембра званично отворена као мултифункционалан простор. Град Панчево је тада подржао иницијативу да се зграда потпуно санира, а укупни трошкови били су око 21 милион динара.
Наиме, прва биоскопска пројекција у дворани „Аполо“ била је приказана 1913. године одмах по оснивању. „Аполо” је тако постао место културног сусретања и размене креативних идеја, а када је реч о програмима који се у њему реализују део су, како самог Дома омладине, тако и пројеката у сарадњи са другим институцијама, образовним установама, удружењима и других.
Текст и фото: Л. Радловачки
