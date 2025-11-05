СОМБОРСКА ЛИГА Пивари нису очекивали да ће се овако провести у Обровцу

Борац (О) - ЧСК Пивара 3:0 (1:0)

ТОВАРИШЕВО: Стадион „Миладин Вујин”, гледалаца 200, судија: Н. Ђурђевић (Сомбор), стрелци: Станишић у 25. Бељин у 58. и Николић у 89. минуту. Жути картони. Гајић, Јандрић, Николић (Борац), Кецман, Н. Пилиповић (ЧСК Пивара).

БОРАЦ: Клисарић, Зелен (Радман), Вјетровић, Ћосић, Гајић (Николић), Бељин (Радивојков), Станишић, Буквић, Поповић, Ковачевић (Миловац), Јандрић.

ЧСК ПИВАРА: Танкосић, Кецман, Н. Пилиповић (Капелан), Лулевић, Буквић (Мајсторовић), Станић, М. Кецман, Лакић, В. Пилиповић, Ралевић, Шолен, Петрић.

Одличну игру приредили су играчи Борца из Обровца, иако нису играли на свом стадиону због радова на изградњи нових свлачионица.

Најбољи играч Борца Владимир Станишић је начео гол „пивара” да би Бељин у 58. минуту снажним ударцем са дистанце удуплао преност.

Тргли су се гости, па су претили из контранапада преко Шолена и Ралевића, али добра и чврста одбрана домаћих није дозволила изненађење.

Домаћи играчи имали су још две шансе и тек пред сам крај сусрета су оверили победу.

Б. Гајић





Резултати и Пласман Резултати Екипа А Екипа Б Резултат Младост Липар 1:5 Полет Кордун 0:0 Борац 46 ЧСК Пивара 3:0 Динамо 1923 Славија 2:3 Русин Крила Крајина 5:0 ЖАК Кривањ 9:0 Црвенка Раванград 2018 2:0 Раднички БСК 0:0 Табела Поз Клуб Ут П Н И ГР Б 1. ЖАК 12 10 2 0 37:4 32 2. Динамо 12 8 3 1 33:11 27 3. Русин 12 6 5 1 32:13 23 4. БСК 12 7 2 3 20:13 23 5. Црвенка 12 6 3 3 28:19 21 6. ЧСК Пив. 12 7 0 5 13:12 21 7. Липар 12 6 2 4 24:14 20 8. Кордун 12 5 2 5 17:18 17 9. Полет 12 4 3 5 22:17 15 10. Борац 12 4 3 5 19:15 15 11. Крила Кр. 12 4 1 7 15:26 13 12. Раванград 12 3 2 7 13:14 11 13. Раднички 12 3 2 7 10:32 11 14. Кривањ 12 3 0 9 12:46 9 15. Славија 12 2 1 9 11:20 7 16. Младост 12 2 1 9 16:48 7

Црвенка – Раванград 2018 2:0 (1:0)

ЦРВЕНКА: Стадион „Милорад Џомба“, гледалаца 80. Стрелци: Мишковић у 28. и Бабић у 78. минуту. Жути картони: Тодоровић, Мишковић и Радмановић (Црвенка), а Сладојевић (Раванград 2018).

ЦРВЕНКА: Марковић 7, Тодоровић 7, Мишковић 8 (од 87. Трифуновић -), Радмановић 7, М. Суботић 7 (од 82. Ј. Суботић -), Адамовић 8, Максимовић 7, Бошковић 7, Зорај 8, Бабић 8 и Бакић 8.

РАВАНГРАД 2018: Молнар 7, Кањо 6, Амиџић 6, Д. Вуковић 7, Цветковић - (од 33. Милић 6) , В. Вуковић 6 (73. Лазић -), Сладојевић 7, Вулетић 7, Лешков 7, Јеротијевић 6 и Буреш 6.

Шесту првенствену победу ове јесени уписали су фудбалери Црвенке који су у 12. колу пред својом малобројном публиком савладали Сомборце.

До водећег гола стигли су у 28. минуту када је Бабић са половине терена пронашо по левом боку, лопта је потом стигла до усамљеног Мишковића, који је лопту са неких пет метара, по средини гола, сигурно сместио у мрежу.

Коначан резултат ове занимљиве утакмице постављен је у 78. Минуту. Након ударца Адамовића из близине, голман гостију Молнар је одбио лопту на коју је натрчао Бабић и погодио мрежу гостију.

Ђ. Бојанић