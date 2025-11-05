ПРЕОКРЕТ КЕЦМАНОВИЋА: Победио боље пласираног Италијана за четвртфинале Атине
05.11.2025. 16:17 16:22
Српски тенисер Миомир Кецмановић пласирао се у четвртфинале АТП турнира у Атини.
У осмини финала победио је Италијана Лучијана Дардерија 4:6, 6:2, 6:3, који је био трећи носилац на турниру.
Меч је трајао један сат и 59 минута. Кецмановић је 54. тенисер света, док се Дардери налази на 26. месту АТП листе.
The No.3 seed is out ❌
Miomir Kecmanovic knocks out Luciano Darderi, winning 4-6 6-2 6-3! #HellenicChampionship pic.twitter.com/fBsvlMrGKs
— Tennis TV (@TennisTV) November 5, 2025
Ово је био четврти међусобни дуел српског и италијанског тенисера, а трећи тријумф Кецмановића, који ће у четвртфиналу играти против Американца Себастијана Корде.
АТП турнир у Атини се игра за наградни фонд од 766.715 евра.