ПРЕОКРЕТ КЕЦМАНОВИЋА: Победио боље пласираног Италијана за четвртфинале Атине

05.11.2025. 16:17 16:22
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Rolex Shanghai Masters

Српски тенисер Миомир Кецмановић пласирао се у четвртфинале АТП турнира у Атини.

У осмини финала победио је Италијана Лучијана Дардерија 4:6, 6:2, 6:3, који је био трећи носилац на турниру. 

Меч је трајао један сат и 59 минута. Кецмановић је 54. тенисер света, док се Дардери налази на 26. месту АТП листе.

Ово је био четврти међусобни дуел српског и италијанског тенисера, а трећи тријумф Кецмановића, који ће у четвртфиналу играти против Американца Себастијана Корде.

АТП турнир у Атини се игра за наградни фонд од 766.715 евра.

 

миомир кецмановић тенис атп турнир
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
