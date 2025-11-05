ЗРЕЊАНИНСКА ЛИГА Ченћани узели први бод после 11 кола и доказали да су чуда могућа

ЧЕНТА: Стадион Баната, гледалаца: 100. Судија: С. Мијатовић (Житиште). Стрелци: Алекса Булић у 52. минуту за Банат, Данило Кондић у 75. минуту за ЖФК Банат. Жути картони: Рајин, Ескић (Банат), Баћан, Марјановић, Кондић (ЖФК Банат). Црвени картон: Елвин Шабановић у 63. минуту (Банат).

БАНАТ: В. Кузмановић 7,5, Видић 7, Радојичић 7, Рајин 7, Ескић 7, Тројановић 7, Булић 8, Ковач 7, Вукајловић 7 (Пешић 7), Јовановић 7 (Е. Шабановић 7), Ђ. Бајкин 7 (Ј. Илић -).

ЖФК БАНАТ: Д. Баћан 7, Путић 7 (А. Павловић -), Д. Цвијетић 7 (М. Рајчевић 7), Марјановић 7, Радичевић 7, Попов 7, Ђукић 7, Медић 7, Ђорић 7,5, И. Томић 7, Д. Кондић 8,5.

И чуда су могућа...

У 12. колу Банат из Ченте је стигао до првог овосезонског бода, и поред тога што је у дуелу са имењаком из Зрењанина пола сата играо са играчем мање.

Ако се у обзир узме чињеница да су гости екипа из горњег дела табеле, међу кандидатима за највиши пласман, бод домаћих још више добија на значају.

Ово је можда наговештај повољнијих ветрова за Ченћане који су се напокон окупили, али и даље су чврсто приковани за дно табеле.

Гости су били некомплетни, недистајала је неколицијна првотимаца, али утисак је да су Зрењанинци потценили домаће ( у стилу „лако ћемо“) заварани управо њиховим положајем на табели.

Лехел - Билећанин 1:2 (0:0)

МУЖЉА: Стадион Лехела, гледалаца: 100. Судија: Н. Илић (Зрењанин). Стрелци: Милош Вујовић у 90+3. минуту (аутогол) за Лехел, Милош Милошевић у 53. и Немања Ковачевић у 90 +1. минуту за Билећанин. Жути картони: С. Аслани, М. Томовић, Н. Рајић , С. Чикош (Лехел), И. Васић, Д. Пијетловић, Н. Ковачевић (Билећанин).

ЛЕХЕЛ: С. Јевремов 6, 5, С . Аслани 6,5, М. Томовић 6, М. Гуран 6 (Т. Месарош 5), Пењин 6,.Н. Илибашић 6, И. Чупић 6,5, А. Такач 5 (А. Михајлов -), Ф. Фекете 7, Н. Рајић 6, М. Говедар 7 (С. Чикош 6).

БИЛЕЋАНИН: И. Васић 7, Д. Пијетловић 7, М. Вујовић 6, М. Алексић 7, М. Пека 7, М. Рајков 7 (Н. Маговчевић 7),.В. Грубачић 7, М. Маговчевић 7, Б. Вучковић 7 (Р. Јоксимовић -), Н. Ковачевић 9, М. Милошевић 8.





Резултати и Пласман Резултати Екипа А Екипа Б Резултат Нафтагас Делија 3:0 Полет Русанда 1:0 Омладинац Младост 6:0 Напредак Јединство 0:0 2. октобар Војводина 6:0 МСК Борац 3:0 Лехел Билећанин 1:2 Банат (Ч) ЖФК Банат 1:1 Табела Поз Клуб Ут П Н И ГР Б 1. 2. октобар 12 10 1 1 39:11 31 2. Омладинац 12 10 0 2 39:11 30 3. МСК 12 9 0 3 50:13 27 4. ЖФК Банат 12 8 3 1 26:15 27 5. Полет 12 7 3 2 24:12 24 6. Билећанин 12 8 0 4 24:18 24 7. Младост 12 5 5 2 25:20 20 8. Нафтагас 12 6 1 5 24:21 19 9. Војводина 12 4 2 6 23:24 14 10. Јединство 12 4 2 6 19:25 14 11. Борац 12 4 1 7 15:27 13 12. Напредак 12 3 2 7 20:27 11 13. Лехел 12 3 0 9 15:27 9 14. Русанда 12 3 0 9 18:31 9 15. Делија 12 1 1 10 19:38 4 16. Банат (Ч) 12 0 1 11 5:65 1

МСК - Борац (А) 3:0 (2:0)

МИХАЈЛОВО: Стадион: „Лигет”, гледалаца: 100. Судија: А. Етвеш (Зрењанин). Стрелци: Бојан Тумо у 45. и Габријел Исак у 45 +2, 67. минуту за МСК. Жути картони: О. Гуљаш (МСК), М. Кондић (Борац А).

МСК: А . Секошан 8, О. Гуљаш 7 (Д. Исак 7), Д. Ступар 7 (Д. Цвејанов -), Б. Тумо 8, Рама 7 (Живанов 7), Е. Тот 7 (Д. Радованац 7), Попић 7, Г. Исак 9, Љ. Јакшић 7, М. Вукоје 8 (Абедин Зећири 7), Д. Милетић 7.

БОРАЦ (А): А. Пухар 6, М. Кондић 6, И. Бичанин 5,5 (Д . Попов 6), Р . Аћамовић 6, Д. Стојичић 6,5 (В. Медић -), С. Зечевић 7, А. Мартиновић 7 (Н . Рајић -), Ж. Грујић 6, Б. Тошков 7, М. Иванчевић 6, Л. Владетић 6,5.

2 . октобар - Војводина 6:0 (3:0)

КУМАНЕ: Стадион: 2. октобра, гледалаца: 150. Судија: М. Печек (Кикинда). Стрелци: Давид Кукољ у 22, 31, 50, Никола Унгур у 29, Александар Петров у 58. и Милан Митровић у 71. минуту за 2. октобар. Жути картони: Н. Бакић, С. Јелача (Војводина). Црвени картон: Бранислав Докман у 33. минуту (Војводина).

2. ОКТОБАР: Б . Радосављев 8, А. Петров 8, В. Грубор 7 (С . Радојковић 7), Н. Ановић 8 (М. Митровић 8), У. Кенђа 7 (Ото Барта 7,5), А. Станић 8, В. Закић 8, Д. Кукољ 9, С. Симоновић 7, Н. Унгур 8 (С. Милосављев 7), Д. Бошков 7 (А. Нађ 7).

ВОЈВОДИНА: В . Кнежевић 5, Н. Гаврић 5, Д. Попов 5, Б. Голић 5 (З. Литричин 5), Д. Бакић 5, Н. Бакић 5, Б . Докман 5, Д. Сараволац 5 (Д. Пајташев 5), Н. Милкин 5, С. Селаковић 5.

Омладинац (РТ) - Младост 6:0 (2:0)

РАВНИ ТОПОЛОВАЦ: Стадион: „Херцеговина”, гледалаца: 250. Судија: М. Бајић (Кикинда). Стрелци: Јован Козић у 14, Младен Вукајловић у 30, Горан Радишић у 55, Никола Бајат у 79, Лука Мандић у 84. (из пенала) и Иван Маркоски у 89. минуту за Омладинац (РТ). Жути картон: П. Топаловић (Младост).

ОМЛАДИНАЦ (РТ): А. Матковић 8, Д. Ђукић 8 (И. Банч 7), С. Хованец 7, Н. Бајат 9, Г. Радишић 8 (Л . Арсић 7), И. Маркоски 8, Д. Дапчевић 8, М. Вукајловић 8 (Урош Новаковић 7), Л. Мандић 8, Ј. Козић 8 (Његош Новаковић 7), Миле Шаренац 8 (Ј. Кујунџић 7).

МЛАДОСТ: Т . Марић 6, С. Пивач 6, С. Топаловић 6, П. Топаловић 6, Б. Топаловић 6,5, М. Топаловић 6, Ј. Мијатовић 6, Л. Каурин 5, Р. Нађ 5,5, М. Крстовић 6, Н. Краварушић 5.

Полет - Русанда 1:0 (0:0)

НАКОВО: Стадион: Полета, гледалаца: 200. Судија: С. Пауновић (Житиште). Стрелац: Урош Зорић у 90 +3. минуту за Полет. Жути картони: Д. Савков (Полет), Милован Куручев, А. Чешљаров (Русанда)

ПОЛЕТ: Д . Савков 8, Н. Петровић 7, Ј. Фејеш 7, У. Зорић 9, М. Радловић 7 (К. Драганов -), Д. Кочиш 7 (М. Цвијан 7,5), Н. Бабић 8, Д. Буцало 7, В. Лакић 7 (Д. Вукобрат 7), А. Бербаков 7, Н. Ђукић 8 .

РУСАНДА: Милован Куручев 7, Надлачки 6,5, Л. Попов 6,5, А. Чешљаров 7, Марко Куручев 7, Станишић 6,5 (М. Мишкељин -), Д. Стеванов 7, А. Оџин 6,5, Јанковић 6,5, Н. Ољача 6, М.Миливојев 8.

Нафтагас - Делија 3:0 (0:0)

БОКА: Стадион: Нафтагаса, гледалаца: 150. Судија: Р. Новаков (Томашевац). Стрелци: Бојан Буква у 69, Милан Петровић у 72. и Лука Вржина у 88. минуту за Нафтагас. Жути картони: К. Јолић, С. Попов (Делија).

НАФТАГАС: Н. Протић 8 (Д . Агбаба -), М. Сенте 7, К. Кашлик 7, Б. Буква 8, Н. Јакшић 7, Ш. Шајн 7 (М. Ђукић 7), Д. Лукенић 7 (М. Петровић 9), Н. Наранчић 7, А. Тришић 8, Д. Гуран 7, П. Зекић 7 (Л . Вржина 8).

ДЕЛИЈА: Л. Врачев 6, М. Марков 6,5, Н. Врачев 6, К. Јолић 6, Дејан Миладинов 6, А. Леваи 6, С. Попов 6, Д. Перишић 7, И. Костић 6,5, Н. Јолић 6.

Припремио: П. Станић