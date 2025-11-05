clear sky
СУБОТИЧКА ЛИГА У Томиславцима киша голова

05.11.2025. 16:35 16:36
Фото: pixabay.com

Томиславци - Бачка 5:3 (0:1)

ТОМИСЛАВЦИ: Игралиште Томиславци, гледалаца 100, судија: Муратовић (Ловћенац), стрелци: Шицар у 47. и 88. и Недић у 75. за Томиславце, а Срдић у 16. Врана у 57. и 87. Ђокић у 84. и Ненадовић у 90. минуту за Бачку.

ТОМИСЛАВЦИ: Р. Сивчевић 6,5, Дуљак 6,5 (Мајкић 6,5), париповић 6,5, Д. Барна 7, А. Барна 6,5 (Дослов 6,5),Недић 8, Пјевач 6,5 (Радић 6,5), Максимовић 6,5, Б. Билбија 6,5, Сивчевић 7, Шицар 8, Бакић 6,5.

БАЧКА: Славнић 7, Ђпкић 7,5, Врана 8, Малиновић 7, Мирановић 7, Шћепановић 7, Поколек 7, Миливојевић 7, Ненадовић 7,5, Срдић 7,5, Ивковић7.

Фудбалери Томиславца и Бачке су одиграли лепу утакмицу са доста шанси и голова на обе стране. 

Бачка је повела у 16. минуту преко Срдића. 

Почетком другог полувремена у 47. Шицар је изједначио. Након изједначења голови су падали, а стрелци се смењивали као на покретној траци.

С. Стојиљковић



Резултати и Пласман

Резултати

Екипа А Екипа Б Резултат
Чока Младост 8:0
Обилић Таванкут 0:11
Србобран Чантавир 3:0
Јадран Ђурђин 3:4
Томиславци Бачка 1901 3:5
Пролетер СФУ Келебијска шума 1:1
АФК Његош 3:2
Будућност Сента 2:3

Табела

Поз Клуб Ут П Н И ГР Б
1. Сента 12 9 1 2 49:17 28
2. Кел. шума 12 7 4 1 35:15 25
3. Ђурђин 12 7 3 2 37:19 24
4. Његош 12 7 1 4 37:20 22
5. Бачка 12 7 1 4 41:25 22
6. АФК 12 6 2 4 38:21 20
7. Чока 12 5 4 3 34:21 19
8. Таванкут 12 5 4 3 30:17 19
9. Србобран 12 5 3 4 22:19 18
10. Томислав. 12 6 0 6 25:26 18
11. Чантавир 12 4 3 5 31:19 15
12. Будућност 12 3 2 7 21:38 11
13. Пролетер 12 2 4 6 18:27 10
14. Јадран 12 2 2 8 20:47 8
15. Обилић 12 2 1 9 15:66 7
16. Младост 12 1 1 10 6:62 4

мале лиге суботичка лига
Спорт Фудбал
