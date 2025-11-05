Распоред сахрана за четвртак, 6. новембар
05.11.2025. 15:31 15:35
У Новом Саду, Ветернику и Петроварадину у четвртак, 6. новембра, биће сахрањени:
Нови Сад, Градско гробље:
Анђелка Марка Скендеровић (-урна-) (1949.) 09.45
Карољ Кароља Шинагл (1977.) 10.30
Ана Роке Колбас (-урна-) (1937.) 10.30
Људевит Лајоша Божер (-урна-) (1942.) 11.15
Неџмија Садрије Николић (1947.) 11.15
Радмила Милисава Марковић (1948.) 12.45
Здравко Николе Балтић (1956.) 13.30
Зорка Душана Бојичић (1953.) 14.15
Милорад Максима Влаисављевић (1965.) 15.00
Нови Сад, Успенско гробље:
Софија Ђорђа Грбић Јовановић (1955.) 13.00
Петроварадин, Ново гробље:
Нада Живојина Милошевић (1947.) 11.00
Драган Александра Стојковић (1959.) 13.00
Зоран Војислава Поповић (1971.) 15.00
Ветерник:
Милош Божидара Јованчевић Зекић (1983.) 15.00