05.11.2025.
Нови Сад
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Распоред сахрана за четвртак, 6. новембар

05.11.2025. 15:31 15:35
Пише:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

У Новом Саду, Ветернику и Петроварадину у четвртак, 6. новембра, биће сахрањени:

Нови Сад, Градско гробље:

Анђелка Марка Скендеровић (-урна-) (1949.) 09.45

Карољ Кароља Шинагл (1977.) 10.30

Ана Роке Колбас (-урна-) (1937. 10.30

Људевит Лајоша Божер (-урна-) (1942.) 11.15

Неџмија Садрије Николић (1947. 11.15

Радмила Милисава Марковић (1948.) 12.45

Здравко Николе Балтић (1956. 13.30

Зорка Душана Бојичић (1953.) 14.15

Милорад Максима Влаисављевић (1965.) 15.00

Нови Сад, Успенско гробље:

Софија Ђорђа Грбић Јовановић (1955.) 13.00

Петроварадин, Ново гробље: 

Нада Живојина Милошевић (1947.) 11.00

Драган Александра Стојковић (1959.) 13.00

Зоран Војислава Поповић (1971.) 15.00

Ветерник:

Милош Божидара Јованчевић Зекић (1983. 15.00

распоред сахрана јкп лисје градска гробља
Пише:
Дневник
Нови Сад
