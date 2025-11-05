ОМЛАДИНЦИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ПОБЕДИЛИ БАЊИК и пласирали се у треће коло Лиге шампиона за младе
Омладинци фудбалског клуба Црвена звезда пласирали су се у треће коло нокаут фазе Лиге шампиона за младе.
Млади фудбалери Црвене звезде победили су данас у Београду екипу Бањика из Остраве резултатом 4:1 у реванш утакмици другог кола нокаут фазе Лиге шампиона за младе. "Црвено-бели" су изборили пласман у наредну фазу такмичења, пошто је први меч који је одигран 22. октобра у Острави, завршен без голова.
Два гола за Црвену звезду на утакмици постигао је Димитрије Шарић у 18. и 53. минуту, а по једном у листу стрелаца уписали су се Виктор Стојановић у 67. и Јован Трач 88. минуту. Једини стрелац за госте био Матоус Застрешек у 25. минуту.
Млади фудбалери Црвене звезде ће у трећем колу нокаут фазе ЛШ играти против бољег из дуела између Жилине и Шелбурна.
Црвена звезда - Бањик 4:1 (1:1)
БЕОГРАД: Стадион: “Терен Омладинске школе Црвене звезде”. Судија: Лотар Донд. Стрелци: Шарић у 18. и 53, Стојановић у 67. и Трач у 89. минуту за Црвену звезду, а Застрешек у 25. минуту за Бањик. Жути картони: Рогановић, Мишић, Ивановић, Радановић (Црвена звезда), Мичек (Бањик).
ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Радановић, Рогановић, Стојановић, Ивановић, Ристовски, Ђорђевић (од 82. Стрика), Мишић (од 60. Џозеф), Тошић (од 89. Кикић), Милетић, Шарић (од 89. Грбић), Дамјановић (од 82. Трач).
БАЊИК: Мучка, Дрозд, Кулик, Пинкаш, Матусински (од 65. Диата), Долежел (од 90. Сопик), Мичек (од 75. Чахлик), Рајчан, Нинац (од 90. Клопшток), Фрајдл (од 65. Грацлик), Застрешек.