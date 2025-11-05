clear sky
15°C
05.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2344
usd
101.8102
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОМЛАДИНЦИ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ ПОБЕДИЛИ БАЊИК и пласирали се у треће коло Лиге шампиона за младе

05.11.2025. 15:04 15:07
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
zvezda
Фото: ФК Црвена звезда

Омладинци фудбалског клуба Црвена звезда пласирали су се у треће коло нокаут фазе Лиге шампиона за младе.

Млади фудбалери Црвене звезде победили су данас у Београду екипу Бањика из Остраве резултатом 4:1 у реванш утакмици другог кола нокаут фазе Лиге шампиона за младе. "Црвено-бели" су изборили пласман у наредну фазу такмичења, пошто је први меч који је одигран 22. октобра у Острави, завршен без голова.

Два гола за Црвену звезду на утакмици постигао је Димитрије Шарић у 18. и 53. минуту, а по једном у листу стрелаца уписали су се Виктор Стојановић у 67. и Јован Трач 88. минуту. Једини стрелац за госте био Матоус Застрешек у 25. минуту.

Млади фудбалери Црвене звезде ће у трећем колу нокаут фазе ЛШ играти против бољег из дуела између Жилине и Шелбурна.

Црвена звезда - Бањик 4:1 (1:1)

БЕОГРАД: Стадион: “Терен Омладинске школе Црвене звезде”. Судија: Лотар Донд. Стрелци: Шарић у 18. и 53, Стојановић у 67. и Трач у 89. минуту за Црвену звезду, а Застрешек у 25. минуту за Бањик. Жути картони: Рогановић, Мишић, Ивановић, Радановић (Црвена звезда), Мичек (Бањик).

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Радановић, Рогановић, Стојановић, Ивановић, Ристовски, Ђорђевић (од 82. Стрика), Мишић (од 60. Џозеф), Тошић (од 89. Кикић), Милетић, Шарић (од 89. Грбић), Дамјановић (од 82. Трач).

БАЊИК: Мучка, Дрозд, Кулик, Пинкаш, Матусински (од 65. Диата), Долежел (од 90. Сопик), Мичек (од 75. Чахлик), Рајчан, Нинац (од 90. Клопшток), Фрајдл (од 65. Грацлик), Застрешек.

фк црвена звезда омладинци омладинци фк црвене звезде омладинци црвене звезде
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај