(ФОТО) КСС ПРЕДСТАВИО НОВОГ СЕЛЕКТОРА КОШАРКАШИЦА МИЛОША ПАВЛОВИЋА: Хвала на указаном поверењу, брзо и лако смо се договорили
Није било много размишљања, брзо и лако смо се договорили, хвала Кошаркашком савезу Србије и стручној јавности, која ме је изабрала, изјавио је нови селектор женске репрезентације Србије Милош Павловић.
Павловић је у уторак званично именован за новог селектора кошаркашица Србије. Он је на месту селектора заменио Марину Маљковић, која је 24. октобра споразумно раскинула уговор са КСС.
КСС је данас представио Павловића као новог селектора кошаркашица Србије.
"Част и понос што сам добио поверење и велику одговорност. Следеће недеље нам почињу квалификације за Европско првенство, све девојке су се одазвале. Марина Маљковић је поставила високе стандарде. Градићемо тим да у наредних неколико година поново освојимо неке медаље", рекао је Павловић на конференцији за медије.
"Циљ је да се направи континуитет играња на великим такмичењима. Фокусирамо се на ове две утакмице у квалификацијама па ћемо видети за даље", додао је Павловић.
Председник КСС Небојша Човић је рекао да је женска репрезентација направила изванредне резултате са Марином Маљковић.
"Оне су биле првакиње Европе, мушкарци нису. Маљковић је имала уговор до краја године, али је хтела да репрезентација почне нови циклус са другим селектором. Она је желела да прекине сарадњу, сада је у Звезди где има одличне резултате. Хтели смо да кренемо са новим стручним штабом у обе репрезентације. Прихватио сам предлог Ане Јоковић да Павловић буде селектор. Идемо у нови циклус, долазе млађи људи. Знамо какве потенцијале имамо и шта би требало да се ради у женској кошарци. Пуно поверење Милошу, сви смо ту да му помогнемо. Верујем да ћемо направити резултате, али нећемо да правимо притисак", истакао је Човић.
Потпредседница КСС за женску кошарку Ана Јоковић изјавила је да је Павловић успешно водио млађе селеције националног тима.
"Милош је 20 година у систему КСС, успешно је водио млађе категорије. Ово је ново поглавље за КСС. Павловић ће следеће године бити селектор и У20 репрезентације. Хвала Савезу што нам је обезбедио добре услове за предстојеће квалификације за ЕП", навела је Јоковић.
Павловић ће на клупи Србије дебитовати 12. новембра на мечу против Исланда у оквиру првог "прозора" ФИБА квалификација за ЕП 2027. Србија ће три дана касније у "Хали спортова Ранко Жеравица" дочекати Португалију.
Павловић (41) је раније тренирао Радивој Кораћ, УНИ Ђер и Вашаш Академију, а од 2005. године је активно укључен у рад репрезентативних селекција Србије. Он је био помоћни тренер у стручном штабу селекторке Марине Маљковић када је 2015. године освојено злато на ЕП у Мађарској.
Са јуниоркама Србије освојио је 2017. сребрну медаљу на Европском првенству, а годину касније и сребрно одличје на ЕП У20. Павловић је током 2025. освајањем сребрне медаље на ЕП Б дивизије у мађарском Мишколцу, вратио У20 репрезентацију у А дивизију. Он ће и у 2026. години водити младу У20 репрезентацију Србије.