КСС САОПШТИО: Милош Павловић нови селектор кошаркашица Србије
Кошаркашки савез Србије (КСС) саопштио је да је Милош Павловић именован за новог селектора женске репрезентације Србије.
Павловић је на месту селектора заменио Марину Маљковић, која је 24. октобра споразумно раскинула уговор са КСС.
Према одлуци Управног одбора КСС, Милош Павловић званично је именован за селектора женске сениорске репрезентације Србије. УО је такође именовао и тренере У18 и У16 женске репрезентације, па ће јуниорке водити Миљана Бојовић, а кадеткиње Драган Вуковић.
Павловић ће на клупи Србије дебитовати 12. новембра на мечу против Исланда у оквиру првог "прозора" ФИБА квалификација за Европско првенство 2027. Србија ће три дана касније у новобеоградској "Хали спортова Ранко Жеравица" дочекати Португалију.
Павловић је рођен 21. јула 1984. и годинама је водио кошаркашице Радивоја Кораћа. После сјајних континуираних резултата са млађим селекцијама Кораћа, преузео је први тим са којим је освојио три узастопне шампионске титуле - у сезонама 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016, Куп Србије 2013/2014, као и женску регионалну Јадранску лигу 2013/2014. На почетку сезоне 2018/2019 Павловић се преселио у Мађарску, где је преузео екипу УНИ Ђер, са којим је прве године стигао до полуфинала Мађарске лиге, а током обе године играо и Еврокуп. Уследила је селидба у мађарски клуб Вашаш Академија, где је провео успешне четири сезоне, а све време имао најмлађу екипу у лиги и увео клуб у Еврокуп.
Павловић је активно укључен у рад млађих репрезентативних селекција Србије још од 2005. године.
Са јуниоркама Србије освојио је 2017. године сребрну медаљу на Европском првенству, годину касније и сребрну медаљу на ЕП У20. Павловић је током 2025. освајањем сребрне медаље на ЕП Б дивизије у мађарском Мишколцу, вратио нашу У20 репрезентацију у А дивизију. Како наредног лета сениорке немају званична такмичења, Павловић ће водити и младу У20 репрезентацију Србије у 2026. години.
КСС је одлучио да, као и довођењем Душана Алимпијевића на клупу мушке репрезентације, и у женској репрезентацији укаже шансу младом селектору. Верујемо да ће Павловић донети нову енергију подмлађеној репрезентацији Србије, неопходну за постизање добрих резултата.