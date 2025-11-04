ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА – ЈУГ Темеринци преокренули против расположених Белегишана
Слога - Подунавац 2:1 (0:1)
ТЕМЕРИН: Стадион Слоге, гледалаца: 150, судија: Гргуровић (Петроварадин), стрелци: Пролић у 61. и Шавија у 78. минуту (Слога), Пуретић у 12. минуту (Подунавац). Жути картони: Ђокић, Рађеновић (Слога), Пуретић, Пелемиш (Подунавац).
СЛОГА: Пајфер, Пековић, Ђокић, Томић, Ђ. Пролић, Рађеновић (Пастор), Мијаиловић, Зечак (Ћиковић), Грујић, Радонић (Бугарин), Шавија.
ПОДУНАВАЦ: Рнић, Шалипур, Пуретић, Церовић (Лабовић), Лакетић (Девушић), Коштић, Радојчић, Спасојевић (Бошњак), Цвјетиновић (Карић), Миљковић, Играч (Пелемиш).
Темеринци су преокретом успели да освоје бодове на свом терену против одличних Белегишана. Шок за домаће играче десио се у 12. минуту из акције која није деловала опасно.
Наиме, сасвим довољно играча Слоге било је у одбрани, али лопта је нашла пут до мреже. Напао је Подунавац по десној страни, Шалипур је примивши лопту одиграо пас до Церовића који ју је мало задржао и вратио повратну, по земљи, до Стефана Пуретића, који је са око 25 метара од гола, онако из прве, спољном страном стопала шутирао и погодио рашље гола Слоге.
У другом делу је уследио резултатски преокрет. У 61. минуту леп погодак постигао је Ђорђе Пролић. Ушао је са леве стране у шеснаестерац Подунавца, када је изгледало да је затворен, тукао је на гол и погодио под пречку, нападач Слоге био је веома прецизан.
У 78. минуту Зечак је извео прекид и набацио лопту испред гола Подунавца, одбрана Белегишана је заказала, играчи Слоге у гужви су погодили пречку а потом је неометен, Лазар Шавија спровео лопту у мрежу.
Фрушкогорски партизан - Срем 3:2 (3:2)
БУКОВАЦ: Стадион Фрушкогорског партизана, гледалаца: око 130, судија: Клисурић (Шид), стрелци: Грубовић у 6, Клинцов у 36. и Петровић у 41. минуту (Фр. партизан), Комазец у 10. и 44. минуту (Срем).
ФРУШКОГОРСКИ ПАРТИЗАН: Шурлан, Д. Девић, Клинцов, Спасојевић, В. Девић, Шкрбић, Грубовић (Нешић), Чергић (Бјелић), Симић (Кантар), Марковић, Петровић (Тешановић).
СРЕМ: Милановић, Средојевић, Богојевић, Милинковић (И. Живковић), Матић, Комазец, Котуровић, Ранчић, Качар (С. Живковић), Ранковић, Миливојевић.
Буковчани су забележили трећи овосезонски тријумф и тако побољшали свој статус на табели. Свих пет голова виђено је у првом полувремену утакмице.
Већ у 6. минуту на набачену лопту са леве стране Милан Грубовић је скочио и главом погодио мрежу. У 34. минуту гости су имали напад, после дуела у шеснаестерцу играч Срема Милинковић је пао, а судија је показао на белу тачку.
Прецизан је био Зоран Комазец. Само две минуте касније после аута са десне стране који је Д. Девић далеко бацио, лопта је пребачена на другу стативу, а потом враћена испред гола где ју је Мирослав Клинцов главом убацио у гол Срема.
У 41. минуту брзу контру извели су Буковчани преко Саше Петровића, који са леве стране ушао искоса у шеснастерац и прецизним шутем савладао Милановића.
Гости су смањили резултат у 44. минуту, Зоран Комазец био је сналажљив, шутирао је поред свог чувара и савладао Шурлана.
Јадран - Индекс 0:2 (0:1)
ГОЛУБИНЦИ: Стадион Јадрана, гледалаца: око 150, судија: Спасојевић (Нови Сад), стрелци: Максић у 30. са пенала и Ђ. Петровић у 80. минуту. Жути картони: Ђ. Петровић, Зељековић, Крповић (Индекс). Црвени картон: Илић (Јадран).
ЈАДРАН: Јовишић, Пајић, Секулић, Писар (Радмиловић), Максимовић, Петровић (Узелац), Михајловић, Трапић (Илић), Живановић, Крстић, Лакић (Ромац).
ИНДЕКС: Војводић, Вујовић, Ђ. Петровић (Крповић), Дунђерски (Алимпић), Ренић (А. Петровић), Бобар, Куртиши (Соковић), Максић, Лепојевић, Зељковић (Поповић), Продановић.
Играчи Јадрана нису успели да изненаде лидера и отму им макар бод.
Борац - Доњи Срем 0:1 (0:0)
ШАЈКАШ: Стадион Борца, гледалаца: око 100, судија: Скакавац (Рума), стрелац: Милаковић у 58. минуту. Жути картони: Бановић, Петровић (Борац), Милаковић, Велковски, Богдан, Трпчевић, Вукмановић (Доњи Срем).
БОРАЦ: Петровић, Ђуричић, Топић, Алексић, Великић, Н. Павловић, Бановић, Д. Павловић, Торбица, Бугарин, Влалукин.
ДОЊИ СРЕМ: Ристић, Велковски, Царић, Милаковић, Крнета, Богдан, Вукмановић, Трпчевић, Ибишић, Ђокић, Васиљевић.
Шајкашани су поражени од Пећинчана на свом терену. У 52. минуту Вукмановић је упутио оштру лопту пред гол са десне стране, она је дошла на другу стативу до Предрага Милаковића који ју је спровео у мрежу.
Јединство – ТСК 2:1 (2:0)
РУМЕНКА: Игралиште Јединства, гледалаца 150, судија : Акин, стрелци: Кешански у 30, Миљковић у 36. за Јединство, Марић у 46. минуту за ТСК. Жути картони: Мандић, Алексић, Марков, Кешански (Јединство), Лахош, Ковачевић (ТСК). Црвени картон: Ковачевић, Томић (представник клуба) (ТСК).
ЈЕДИНСТВО: Чикара, Кешански, Лучар, Рађеновић, Мандић, Бачић (Малиновић), Пантић (Кнежевић), Алексић, Миљковић (Савин), Савић, Марков.
ТСК: Вуковић, Васић (Кнежевић), Лахош, Јовишић, Пашка, Марић, Пуповац, Остојић, Ковачевић, Вукотић, Томић (Ергарац).
Фудбалери Јединства из Руменка остварили су прву овосезонску победу, били су бољи ривал од екипе из Темерина.
Руменчани су након првог полувремена имали два гола предности, погоцима Кешанског и Миљковића. У наставку сусрета гости су већ у првом нападу преполовили предност домаћина и до краја сусрета уложили труд да би дошли бар до бода, али нису успели.
Припремио: М. Ковачевић