РЕКОРДАН БРОЈ ИЗЛАГАЧА У КУЛИ Дводневна изложба ситних животиња одушевила посетиоце ЕВО ШТА ЈЕ СВЕ МОГЛО ДА СЕ ВИДИ

На изложби, која се води као А3 категорија, учествовало је око 210 излагача из читаве Војводине уз више од 1.000 изложених ситних животиња, што представља рекорд када су у питању досадашња издања. Посетиоци су могли да виде више од 800 голубова, 72 велика и 16 патуљастих кунића, 92 примерка велике и 28 примерка патуљасте живине, као и 50 каталошки пријављених птица.

Фото: Општина Кула

Изложба је трајала два дана, док је трећег дана организована берза животиња током које су одгајивачи и посетиоци могли да се упознају, размене искуства и да купе најлепше примерке ситних животиња. Председник општине Кула Дамјан Миљанић, истакао је да је сарадња локалне самоуправе са Удружењем за заштиту и одгој ситних животиња, које је организатор манифестације, на високом нивоу.

- Удружење расте не само кроз ову манифестацију већ и кроз набавку опреме и реквизита које користе за ову и за неке друге поставке - истакао је Миљанић. - Локална самоуправа финансијски помаже ову манифестацију али без обзира на издвојене финансије било би немогуће овако нешто реализовати да нема великог и посвећеног рада људи из Удружења за заштиту и одгој ситних животиња.

Фото: Општина Кула

Заступник Удружења за заштиту и одгој ситних животиња Горан Комненић, рекао је да је Кула увек добар домаћин, који је препознао значај манифестације и сврстала је на буџетско финансирање.