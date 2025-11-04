Старт и циљ код Арене
СЕЛИ СЕ БЕОГРАДСКИ ЈЕСЕЊИ ПОЛУМАРАТОН: Тркачи 23. новембра на Новом Београду и у Земуну
Београдски јесењи полумаратон биће одржан 23. новембра у главном граду Србије.
– На препоруку челних људи Светске и Европске атлетике одлучили смо да трасу Јесењег полумаратона, последње овосезонске трке у организацији Београдског маратона, у потпуности преселимо на Нови Београд и у Земун – изјавио је директор Београдског маратона Дарко Хабуш.
Све то се спроводи у склопу припрема организације Европског првенства у трчању на 10, 21 и 42 километра коме ће Београд бити домаћини 2027. године.
– Жеља је да опробамо стазу која ће бити на знатно равнијем терену, без успона, а све са цљем да се остваре што боља времена, односно вреднији такмичарски резултати – рекао је Хабуш.
Први човек Београдског маратона прецизирао је да ће старт и циљ трка на 21 и 10 километара, које се одржавају у склопу Јесењег полумаратона, бити код Београдске арене.
Трчаће се улицама: Булевар Зорана Ђинђића, Омладинских бригада, Милутина Миланковића, Булевар Црвене армије, Уроша Мартиновића, Рјепинова, Булевар Хероја са Кошара, Тошин бунар, Народних хероја, Париске комуне, Булевар Михајла Пупина, Александра Дубчека, 22. октобра, Вртларска, Бежанијска, Главна, Караматина, Кеј ослобођења, Стевана Марковића, Карађорђева, Карађорђев трг, Булевар Николе Тесле, Алексиначких рудара, Милентија Поповића и Антифашистичке борбе.
Хабуш је нагласио да се и овај Јесењи полумаратон организује у сарадњи са Српским атлетским савезом, а да је покровитељ ове манифестације Град Београд.
– На старту очекујемо пет хиљада тркача, а треба истаћи да ћемо имати учеснике из чак 50 земаља света што је од великог значаја, јер се тиме Београд још једном уцртава на мапу спортског туризма као значајна дестинација – закључио је Хабуш.