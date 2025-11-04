clear sky
ЕНГЛЕЗ СУДИ НА МАРАКАНИ: Ово су арбитри за дуел Звезде и Лила у Лиги Европе

04.11.2025. 10:33 10:35
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Енглески судија Џон Брукс биће главни арбитар на утакмици четвртог кола Лиге Европе између Црвене звезде и Лила, саопштила је Европска фудбалска унија (УЕФА).

Помоћне судије биће Симон Бенет и Ли Бетс, док је УЕФА за четвртог арбитра одредила Томаса Брамала. У ВАР соби биће такође Енглези Мајкл Салисбури и Питер Бенкс.

Меч између фудбалера Црвене звезде и Лила биће одигран у четвртак од 18.45 часова на стадиону "Рајко Митић" у Београду.

Фудбалери Лила се налазе на 11. месту на табели ЛЕ са шест бодова, док је Црвена звезда на 30. позицији са једним бодом.

 

фк црвена звезда лига европе фудбал
Спорт Фудбал
