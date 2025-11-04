ЕНГЛЕЗ СУДИ НА МАРАКАНИ: Ово су арбитри за дуел Звезде и Лила у Лиги Европе
04.11.2025. 10:33 10:35
Енглески судија Џон Брукс биће главни арбитар на утакмици четвртог кола Лиге Европе између Црвене звезде и Лила, саопштила је Европска фудбалска унија (УЕФА).
Помоћне судије биће Симон Бенет и Ли Бетс, док је УЕФА за четвртог арбитра одредила Томаса Брамала. У ВАР соби биће такође Енглези Мајкл Салисбури и Питер Бенкс.
Меч између фудбалера Црвене звезде и Лила биће одигран у четвртак од 18.45 часова на стадиону "Рајко Митић" у Београду.
Фудбалери Лила се налазе на 11. месту на табели ЛЕ са шест бодова, док је Црвена звезда на 30. позицији са једним бодом.