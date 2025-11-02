ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Улазнице за Лил од понедељка на благајнама стадиона "Рајко Митић"
Фудбалски клуб Црвена звезда саопштио је да сутра на благајнама стадиона "Рајко Митић" почиње продаја улазницу за утакмицу против Лила.
Фудбалери Црвене звезде дочекаће у четвртак од 18.45 часова екипу Лила у мечу четвртог кола Лиге Европе.
"Изабранике Владана Милојевића очекује тежак меч против екипе из француског првенства. Управо зато подршка навијача ће бити од изузетног значаја, а сви они који буде желели да бодре црвено-беле са трибина стадиона 'Рајко Митић' до карата могу доћи онлајн путем, док ће у понедељак улазнице бити доступне и на шалтерима Маракане. Благајне на стадиону 'Рајко Митић' ће бити доступне купцима сваког дана од понедељка до среде од 10 до 18 часова, док ће на дан утакмице против Лила сви заинтересовани до карата моћи да дођу од 10 сати па све до почетка меча", саопштено је из Звезде.
Цене појединачних улазница за северну и јужну трибину износе 1.200 динара, док источна трибина кошта 2.200. Карта за западну трибину износи 2.600 динара, а за трибину "Синиша Михајловић" - 8.000.
Фудбалери Лила се налазе на 11. месту на табели ЛЕ са шест бодова, док је Звезда на 30. позицији са једним бодом.