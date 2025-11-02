overcast clouds
18°C
02.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Улазнице за Лил од понедељка на благајнама стадиона "Рајко Митић"

02.11.2025. 14:35 14:37
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
zvezda
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалски клуб Црвена звезда саопштио је да сутра на благајнама стадиона "Рајко Митић" почиње продаја улазницу за утакмицу против Лила.

Фудбалери Црвене звезде дочекаће у четвртак од 18.45 часова екипу Лила у мечу четвртог кола Лиге Европе.

"Изабранике Владана Милојевића очекује тежак меч против екипе из француског првенства. Управо зато подршка навијача ће бити од изузетног значаја, а сви они који буде желели да бодре црвено-беле са трибина стадиона 'Рајко Митић' до карата могу доћи онлајн путем, док ће у понедељак улазнице бити доступне и на шалтерима Маракане. Благајне на стадиону 'Рајко Митић' ће бити доступне купцима сваког дана од понедељка до среде од 10 до 18 часова, док ће на дан утакмице против Лила сви заинтересовани до карата моћи да дођу од 10 сати па све до почетка меча", саопштено је из Звезде.

Цене појединачних улазница за северну и јужну трибину износе 1.200 динара, док источна трибина кошта 2.200. Карта за западну трибину износи 2.600 динара, а за трибину "Синиша Михајловић" - 8.000.

Фудбалери Лила се налазе на 11. месту на табели ЛЕ са шест бодова, док је Звезда на 30. позицији са једним бодом.

фк црвена звезда лига европе карте карте за утакмице
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Карте за Лигу Европе од четвртка и на благајнама стадиона "Рајко Митић"
zvezda

ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Карте за Лигу Европе од четвртка и на благајнама стадиона "Рајко Митић"

17.09.2025. 14:59 15:01
Волим
0
Коментар
0
Сачувај