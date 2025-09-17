ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Карте за Лигу Европе од четвртка и на благајнама стадиона "Рајко Митић"

Звезда је подсетила да ће уз већ доступну опцију куповине онлајн путем, сви навијачи моћи да своје карте обезбеде и директно на Маракани.

"Први европски спектакл очекује нас у среду 24. септембра од 21 час, када у Београд стиже шкотски великан Селтик. Тим поводом, за првих 100 купаца клуб је припремио посебно изненађење, по две улазнице за дуел кошаркаша Црвене звезде против ЦСКА из Москве, за северну трибину, ниво 400. Благајне на стадиону 'Рајко Митић' ће радним данима бити доступне купцима од 10 до 18 часова, у суботу од 11 до 16 сати, док ће на дан утакмице против Селтика сви заинтересовани до карата моћи да дођу од 12 часова па све до почетка меча", наводи се на сајту Звезде.

Цене појединачних улазница за северну и јужну трибину износе 1.200 динара. Источна трибина кошта 2.200 динара, а западна 2.600. Цена карте за трибину "Синиша Михајловић" кошта 8.000 динара.

"Активни чланови имају ексклузивну прилику да обезбеде улазнице за сва четири европска меча по цени од три. Цене су следеће: Север/Југ - 3.600 динара, Исток - 6.600, Запад - 7.800, трибина 'Синиша Михајловић' 24.000 динара", саопштено је из Звезде.