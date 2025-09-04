ВЕЋ ПРОДАТО 2.000 КАРАТА ЗА СЕЛТИК: Звезда члановима нуди акцију "четири карте по цени три"

"На овај начин, уз значајну уштеду, добијате сигурно место на трибини и прилику да подржите наш тим у сваком важном европском дуелу на Маракани. Све што је потребно јесте да одаберете седиште које желите и означите активну чланарину за коју везујете куповину", наводи се на званичном сајту Звезде.

Цене улазница за северну и јужну трибину износе 3.600 динара. Исток кошта 6.600 динара, запад 7.800, а трибина "Синиша Михајловић" - 24.000 динара.

Иначе, првог дана онлајн продаје улазница за Лигу Европе, за мање од 12 сати, навијачи ФК Црвена звезда купили су 2.000 карата за Селтик и 1.000 за Лил.

Звезда ће дочекати Селтик 24. септембра на старту групне фазе, док ће се дуел против Лила одиграти 6. новембра на стадиону "Рајко Митић".

Цене појединачних улазница су следеће:

Север/Југ - 1.200 динара.

Исток - 2.200 динара

Запад - 2600 динара

Трибина "Синиша Михајловић" - 8000 динара.

❗️Veliki benefit za članove kluba❗️



Pored pojedinačnih ulaznica za sve predstojeće utakmice Lige Evrope, aktivni članovi kluba imaju ekskluzivnu priliku da obezbede karte za sva četiri meča po ceni od samo tri.



Sve što je potrebno jeste da odaberete sedište koje želite i… pic.twitter.com/MmVVP5Ey7w

