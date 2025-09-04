broken clouds
ВЕЋ ПРОДАТО 2.000 КАРАТА ЗА СЕЛТИК: Звезда члановима нуди акцију "четири карте по цени три"

04.09.2025. 13:22 13:25
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
zvezda
Фото: ФК Црвена звезда

ФК Црвена звезда саопштио је да активни чланови клуба, поред појединачних карата за све утакмице Лиге Европе, имају прилику да обезбеде карте за сва четири меча црвено-белих по цени од само три.

"На овај начин, уз значајну уштеду, добијате сигурно место на трибини и прилику да подржите наш тим у сваком важном европском дуелу на Маракани. Све што је потребно јесте да одаберете седиште које желите и означите активну чланарину за коју везујете куповину", наводи се на званичном сајту Звезде.

Цене улазница за северну и јужну трибину износе 3.600 динара. Исток кошта 6.600 динара, запад 7.800, а трибина "Синиша Михајловић" - 24.000 динара.

Иначе, првог дана онлајн продаје улазница за Лигу Европе, за мање од 12 сати, навијачи ФК Црвена звезда купили су 2.000 карата за Селтик и 1.000 за Лил.

Звезда ће дочекати Селтик 24. септембра на старту групне фазе, док ће се дуел против Лила одиграти 6. новембра на стадиону "Рајко Митић".

Цене појединачних улазница су следеће:

Север/Југ - 1.200 динара.

Исток - 2.200 динара

Запад - 2600 динара

Трибина "Синиша Михајловић" - 8000 динара.

 

 

фк црвена звезда карте
Спорт Фудбал
