ФК ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Од данас онлајн продаја улазница за све утакмице у Лиги Европе
Фудбалски клуб Црвена звезда саопштио је да је данас почела онлајн продаја улазница за све утакмице "црвено-белих" на стадиону "Рајко Митић" у Лиги Европе.
"Првотимце Звезде очекује осам сјајних мечева, од тога четири на Маракани када ће се састати са Селтиком, Лилом, ФКСБ и Селтом. Сви звездаши који желе да подрже црвено-беле и буди уз њих на мечевима против европских ривала могу већ сада да обезбеде своју карту за сваку од предстојећих утакмица путем интернета, брзо и једноставно, без чекања у редовима", наводи се на званичном сајту Звезде.
Цене појединачних улазница за северну и јужну трибину износе 1.200 динара, док источна трибина кошта 2.200. Карта за западну трибину износи 2.600 динара, а за трибину "Синишу Михајловић" - 6.000.
"Поред појединачних улазница за све предстојеће утакмице, активни чланови имају ексклузивну прилику да обезбеде карте за сва четири меча по цени од три! Све што је потребно јесте да одаберете седиште и означите активну чланарину за коју везујете куповину", саопштено је из Звезде.
Цене за ове карте за северну и јужну трибину коштају 3.600 динара. Исток износи 6.600 динара, запад 7.800, а трибина "Синиша Михајловић" - 24.000 динара.
"Такође, подсећамо све звездаше да је у продаји и даље премијум сезонска улазница, која је једна карта за све Звездине мечеве на домаћем терену, утакмице Суперлиге Србије, националног купа, дуеле лигашке фазе европског такмичења, као и потенцијалног пролећа у Европи. Премијум сезонску сви заинтересовани могу обезбедити онлајн путем, као и у Сервису за чланство", навео је шампион Србије.