ОВО ЈЕ ЗВЕЗДИН РАСПОРЕД У ЛИГИ ЕВРОПЕ: Селтик стиже у Београд, следе два гостовања у Португалију

30.08.2025. 20:26 20:28
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде на старту Лиге Европе дочекују Селтик 24. септембра, саопштено је из Европске фудбалске уније (УЕФА).

Звезда потом два пута гостује у Португалији, Порту и Браги, па је домаћин Лилу и ФЦСБ-у.

Годину завршава гостовањем Штурму, а у јануару су дуели против Малмеа у Шведској и Селте у Београду.

Распоред

1. коло - 24.9: Црвена звезда - Селтик (21:00)

2. коло - 02.10: Порто - Црвена звезда (21:00)

3. коло - 23.10: Брага - Црвена звезда (18:45)

4. коло - 06.11:  Црвена звезда - Лил (18:45)

5. коло - 27.11: Црвена звезда - ФЦСБ (21:00) 

6. коло - 11.12: Штурм - Црвена звезда (18:45)

7. коло - 22.1: Малме - Црвена звезда (18:45)

8. коло - 29.1: Црвена звезда - Селта Виго (21:00).

 

фк црвена звезда лига европе
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
