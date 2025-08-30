ОВО ЈЕ ЗВЕЗДИН РАСПОРЕД У ЛИГИ ЕВРОПЕ: Селтик стиже у Београд, следе два гостовања у Португалију
30.08.2025. 20:26 20:28
Фудбалери Црвене звезде на старту Лиге Европе дочекују Селтик 24. септембра, саопштено је из Европске фудбалске уније (УЕФА).
Звезда потом два пута гостује у Португалији, Порту и Браги, па је домаћин Лилу и ФЦСБ-у.
Годину завршава гостовањем Штурму, а у јануару су дуели против Малмеа у Шведској и Селте у Београду.
Распоред
1. коло - 24.9: Црвена звезда - Селтик (21:00)
2. коло - 02.10: Порто - Црвена звезда (21:00)
3. коло - 23.10: Брага - Црвена звезда (18:45)
4. коло - 06.11: Црвена звезда - Лил (18:45)
5. коло - 27.11: Црвена звезда - ФЦСБ (21:00)
6. коло - 11.12: Штурм - Црвена звезда (18:45)
7. коло - 22.1: Малме - Црвена звезда (18:45)
8. коло - 29.1: Црвена звезда - Селта Виго (21:00).