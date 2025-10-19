ПРЕД ОКРШАЈ РУКОМЕТАШИЦА СРБИЈЕ И УКРАЈИНЕ У ЕВРО КВАЛИФИКАЦИЈАМА: Потврдити добру игру против Литванки
Женска рукометна репрезентација Србије победом над Литванијом 42:33 почела је квалификације за Европско првенство које се игра у децембру наредне године.
У оквиру ове ЕХФ недеље националних тимова Српкиње се састају још и са Украјином. Меч се игра у недељу од 18 сати, а Украјинке ће улогу формалног домаћина имати у словачким Михаловцима.
Пионирке успешне у комшијском дуелу
Најмлађа женска селекција Србије активна је током ЕХФ недеље и уписала је победу у пријатељској утакмици са Словенкама 21:12 (11:7). Пружиле су противнице какав-такав отпор Србији у првом делу, али је у наставку на терену постојао само један тим. О надмоћи наш екипе говори податак да је у другом полувремену примипа свега пет голова.
У победи против Литваније блистала је ветеранка Катарина Крпеж-Шлезак са чак 11 погодака и најавила је још бољу игру целог тима против Украјине.
-Још се упознајемо са новим селектором и навикавамо на његов начин рада. Задовољне смо са бодовима из претходног квалификационог сусрета, али знамо да можемо да пружамо боље партије. Шансу да то покажемо имамо против Украјинки које су квалитетнији ривал у односу на Литванке. Надамо се новој победи и максималном учинку у овом квалификационом циклусу - рекла је Сомборка.