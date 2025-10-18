ПРИХОДИ НОВОСАДСКОГ БУЏЕТА У ПРВИХ ДЕВЕТ МЕСЕЦИ 35,85 МИЛИЈАРДИ ДИНАРА Заседао Савет за буџет и финансије
На данашњој седници Савета за буџет и финансије разматрани су Извештај о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2025. године и Предлог одлуке о изменама Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2025. годину.
У Извештају о извршењу буџета Града Новог Сада у периоду од 1. јануара до 30. септембра 2025. године се наводи да су приходи и примања буџета Града Новог Сада (без сопствених прихода индиректних корисника), са пренетим неутрошеним средствима из ранијих година, до краја септембра 2025. године остварени у износу од 35.855.731.532,03 динара, што представља 72,8% планираних средстава на годишњем нивоу, односно 87,2% планираних средстава према плановима за извршење буџета у посматраном периоду. Укупни расходи и издаци буџета (без расхода и издатака из сопствених прихода), извршени су у износу од 28.351.747.626,98 динара, којим је измирен део обавеза у извештајном периоду, што чини 57,5% планираних расхода и издатака за целу годину, а 68,9% у односу на планове за извршење буџета у периоду јануар-септембар 2025. године.
Ребалансом, који је садржан у овом предлогу одлуке, поред ових измена на страни прихода (због дознаке непланираних средстава), које су увећале буџет по важећој Одлуци о буџету за износ од 286.807.877,25 динара, извршене су и корекције плана појединих јавних прихода и корекције у плану буџетских примања, у складу са предлозима надлежних директних корисника који су предложили повећање њихових износа.
Нове пројекције на приходној страни буџета, које у крајњем исходу значе повећање важећег буџета за 75.192.122,75 динара, захтевају и одговарајућу корекцију расхода и издатака који су планирани у буџету.
Зато се одлуком, која се предлаже, мења важећа одлука о буџету Града Новог Сада и на страни расхода, а по захтеву директних корисника, који су, сагледавајући досадашњу реализацију буџета и своје потребе до краја године, предложили измене свог финансијског плана, односно расходне стране буџета, тражећи додатна средства и другачију структуру планираних расхода и издатака.
Прихваћене Одлуке биће упућене на наредну седницу Скупштине Града на даље разматрање и усвајање.