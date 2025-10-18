НБА ПОЈАЧАЊЕ СТИЖЕ У БЕОГРАД: Пред дуел са Звездом Басконија довела Американца
18.10.2025. 14:53 14:55
Амерички кошаркаш Коби Симонс потписао је двомесечни уговор са Басконијом.
Како је саопштено из Басконије, по истеку два месеца могућ је наставак сарадње до краја сезоне.
Искусни 28-годишњи бек је својевремено одиграо 42 меча у НБА лиги играјући за Мемфис, Кливленд, Шарлот и Торонто, чији је члан био у сезони 2023/24. Прошле сезоне је играо у Кини за Џеђанг.
Симонс ће у Евролиги имати право играња за Басконију већ у четвртак, кад клуб из Виторије гостује Црвеној звезди у мечу шестог кола.
Басконија је реаговала довођењем Симонса на велики број повреда у екипи. У петак, у поразу од Партизана код куће (79:91) нису могли да играју Маркус Хауард, Трент Форест и