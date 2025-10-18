few clouds
НБА ПОЈАЧАЊЕ СТИЖЕ У БЕОГРАД: Пред дуел са Звездом Басконија довела Американца

18.10.2025. 14:53 14:55
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Intuition Hoops Two

Амерички кошаркаш Коби Симонс потписао је двомесечни уговор са Басконијом.

Како је саопштено из Басконије, по истеку два месеца могућ је наставак сарадње до краја сезоне. 

Искусни 28-годишњи бек је својевремено одиграо 42 меча у НБА лиги играјући за Мемфис, Кливленд, Шарлот и Торонто, чији је члан био у сезони 2023/24. Прошле сезоне је играо у Кини за Џеђанг.

Симонс ће у Евролиги имати право играња за Басконију већ у четвртак, кад клуб из Виторије гостује Црвеној звезди у мечу шестог кола.

Басконија је реаговала довођењем Симонса на велики број повреда у екипи. У петак, у поразу од Партизана код куће (79:91) нису могли да играју Маркус Хауард, Трент Форест и 

Спорт Кошарка
