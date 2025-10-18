(ВИДЕО) „ДНЕВНИК“ НА ЦИЉУ ДРУГЕ ЕТАПЕ ТРКЕ „КРОЗ СРБИЈУ“: Италијан Каталдо пресвукао Столића

Он је у спринту улицама Пожаревца победио до тада водећег Србина Михајла Столића и на основу бонификације преузео генерално вођство.

Што се развоја ситуације на најдужој стази тродневног такмичења тиче првих двадесетак километара вожње обележио је скок једног од најискуснијих бициклиста у каравању, српског репрезентативца Марка Станковића.

Без јасне подршке осталих чланова екипе популарни Рамбо је тај индивидуални покушај материјализовао трећим местом на првом пролазном циљу у Ковачици, на 25. километру. Био је трећи, иза Џулијена Абу Манија из Индонезије и водећег такмичара у генералном пласману пролазних циљева Никифороса Авранитоуа из мађарске континенталне екипе Јунајтед Шипинг.

У другом делу стазе, после другог пролазног циља на 45. км, где је славио са два минута предности у односу на групу, форсирао је Румун Каталин Бута. Међутим, ни он није успео да предност задржи до циља.

Ритам вожње форсирали су на смену гости из Алжира Ворен Мулман и Азедин Лагаб, с њима и Мађар Барнабаш Мороз, који је имао задатак да помогне екипном другу, нашем Михајлу Столићу. Румун је уловљен 15 км до циља, тако да је поредак на победничком постољу одредио спринт улицама Пожаревца.

Први је на циљ стигао Каталдо, испред наших репрезентативаца Ђорђа Ђурића на другом и до тог тренутка водећег у генералном пласману Михајла Столића на трећем месту. Сви у времену победника 2;57:44 сата, или у просеку 47,3 км на час, што је ту етапу равничарском стазом сврстало у ред најбржих трка у минулих неколико година.

У недељу је последња етапа, дуга 116 км, од Јагодине до генералног циља у Крушевцу.