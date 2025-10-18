broken clouds
МЕЂЕДОВИЋ НА КОРАК ОД ГЛАВНОГ ЖРЕБА: Чека ривала у финалу квалификација у Бечу

18.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Фото: Printscreen/youtube/US Open Tennis Championships

Српски тенисер Хамад Међедовић пласирао се у последње коло квалификација за АТП турнир у Бечу.

Он је у првом колу победио Аустријанца Џоела Шверцлера резултатом 6:2, 6:4.

Меч је трајао 70 минута. Међедовић је 64. тенисер света, док је Шверцлер 244. на АТП листи.

Српски тенисер је у првом сету два пута одузео сервис противнику, а у другом сету је једном направио брејк и тако дошао до победе.

Међедовић ће у финалу квалификација играти против победника меча између Британца Џејкоба Фирнлија и Чеха Далибора Сврчине.

Главни жреб АТП турнира у Бечу играће се од 20. до 26. октобра за наградни фонд од 2.736.875 евра.

 

