ВОЈВОДИНА ПРОКОЦКАЛА СИГУРНУ ПРЕДНОСТ И ИЗГУБИЛА ОД ВАЛИСА у Регионалној А1 лиги

18.10.2025. 18:11 18:13
Пише:
Гордана Маленовић
Извор:
Дневник
ranđić FPHO0526
Фото: Мирослав Ранђић, фото: Ф. Бакић

Ватерполисти Војводине прокоцкали су сигурно вођство и изгубили у 4. колу Регионалне А1 лиге у свом базену од Валиса са 11:10.

Добро су Новосађани парирали искуснијим Ваљевцима у прве две четвртине. Повели су гости, а Воша је јурила резултат, да би на крају прве деоноце било 3:3. У другој су Новосађани дошли до предности и успели да је сачувају до одласка на велики одмор - 5:4. Одбрана је добро функционисала на челу са голманом Попадићем.

У наставку Војводина је успела да се коначно одлепи и поведе са 8:4 пред последњу деоницу головима искусног Ранђића и младог репрезентативца Зелића.  После гола Ранђића на старту последње четвртине за вођство од 9:4, потпуно је стала Војводина, грешке су се ређале, како у одбрани, тако и у нападу. Уследила је серија Валиса од 6:0 за преокрет од 10:9. Искуснији гости на крају су успели да  сачувају минималну предност и однесу сва три бода из Новог Сада.

Војводина - Валис  10:11 (3:3, 2:1, 3:0, 2:7)

НОВИ САД: Базен Слана бара, гледалаца: 100, судије: Виријевић (Зрењанина) и Аврамовић (Обреновац):. Играч више: Војводина 5 (3), Валис 8 (3). Петерци: Војводина 2 (2), Валис 1 (1).

ВОЈВОДИНА:Попадић, Марић, Маричић, Дробњаковић, Хрговић, Зелић 2, Блажевић, Тубић 1, Ранђић 6, Брешћански 1, Вујовић, Лекић, Шанталаб, Теодоровић.

ВАЛИС: Стојилковић, Којичић, Стаматов, Станковић 3, Александров, Којић 2, Антић, Евдокушин 1, Кнежевић 1, Гавриловић, Станић 2, Арсић, Виријевић, Познановић 2.

Г. Маленовић

