ВОЈВОДИНА ДОЧЕКУЈЕ ВАЛИС у Регионалној А1 лиги за ватерполисте

Утакмица се игра у суботу од 17 часова на базену "Слана бара" у Новом Саду.



Млади састав Новосађана у претходна два кола забележио је две победе и пораз на петерце, тако да је сакупио седам бодова и тренутно је трећи на табели.

У госте долази искусни састав Валиоса из Ваљева, који има улогу фаворита, али Војводина неће унапред истаћи белу заставу.

- Лига је таква каква јесте, кад год играмо код куће ми тражимо своју шану . За сада је то било добро. Све те екипе су старије од нас. Уколико Валис наметне свој стил игре тешко ћемо моћи да им се супротставимо, а уколико успемо да спроведемо наш план можемо се надати нечему. Успели смо тако и да дођемо до ових седам бодова, а да смо искуснији могли смо да имамо и свих девет - казао је тренер Војводине Дарко Билић.

Он је указао и на проблеме младог састава Новосађана.

- Идемо из утакмице у утакмицу, ова екипа је још и млађа од оне која је играла прошле године. А не би требало да буде млађа, јер смо заправо старији годину дана. Али, коа што се зна клуб је у лошој финансијској ситуацији. Због тога смо се ослонили само на наше снаге. Могу да кажем и да нисам задовољан, али не момцима, него управом клуба и структурама у клубу што нису обезбедили овој деци да направе један корак више. Ми се трудимо и пробаћемо сами да то урадимо. Тешко је очекивати од деце од 15, 16 година, уз два ветерана Марића и Ранђића, да ураде нешто и да причамо о неком ватерполу. Момци раде како треба, то су све школска деца, недостаје им доста тренинга, а за то мора да прође време и године. Надам се да ће остати овде и уз неки добар рад да можемо тек у будућности очекивати да то све буде како треба - закључио је Билић.

Г. Маленовић

Распоред

Петак

Стари град - Катаро (12)

Београд - Будва (20.45)

Субота

Војводина- Валис (19)

Земун - Катаро (17.45)

Вукови - Наис (19.45)

Недеља

Стари град - Будва (12)

Београд - Катаро (20.45)

Одиграно

Земун - Будва 12:22