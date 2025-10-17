РАДОВИ НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА Привремена обустава саобраћаја од 20. до 31. октобра
Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције обавештава грађане да ће због извођења радова на рехабилитацији коловоза, у периоду од 20. до 31. октобра 2025. године, бити на снази привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Париске комуне (крак од Руменачке улице до Париске комуне) у Новом Саду.
У истом периоду, због радова на поправци коловозне конструкције, саобраћај ће бити привремено обустављен и у улицама Милана Џанића и Душана Шућова (на деоници од Улице Светозара Џанића до Ченејске), као и у Ченејској улици, из правца Ритске улице.
Радови се изводе у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде, који омогућава редовно одржавање и поправку саобраћајних површина на територији Града Новог Сада, са циљем унапређења путне инфраструктуре и повећања безбедности свих учесника у саобраћају.
Градска управа апелује на возаче и остале учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и буду опрезни у зони извођења радова.