few clouds
16°C
17.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАДОВИ НА ВИШЕ ЛОКАЦИЈА Привремена обустава саобраћаја од 20. до 31. октобра

17.10.2025. 14:12 14:14
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: Дневник (А. Савановић)

Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције обавештава грађане да ће због извођења радова на рехабилитацији коловоза, у периоду од 20. до 31. октобра 2025. године, бити на снази привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Париске комуне (крак од Руменачке улице до Париске комуне) у Новом Саду.

У истом периоду, због радова на поправци коловозне конструкције, саобраћај ће бити привремено обустављен и у улицама Милана Џанића и Душана Шућова (на деоници од Улице Светозара Џанића до Ченејске), као и у Ченејској улици, из правца Ритске улице.

Радови се изводе у оквиру Програма одржавања објеката путне привреде, који омогућава редовно одржавање и поправку саобраћајних површина на територији Града Новог Сада, са циљем унапређења путне инфраструктуре и повећања безбедности свих учесника у саобраћају.

Градска управа апелује на возаче и остале учеснике у саобраћају да поштују постављену саобраћајну сигнализацију и буду опрезни у зони извођења радова.

 

радови на путу
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај