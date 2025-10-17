overcast clouds
ВЕЛИКО СРЦЕ... БИЛО ЈЕ НЕВЕРОВАТНО: Саша Обрадовић се огласио након велике победе над славним Реалом

Фото: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆl/bs.

Кошаркаши Црвене звезде победили су у Београду Реал Мадрид резултатом 90:75 у мечу петог кола Евролиге.

Најважније је како смо одиграли утакмицу. Било је невероватно, нарочито у одбрани. Потпуно смо их зауставили у неким тренуцима. Срећан сам због тога. Сезона је пуна успона и падова. Моментум је на Звездиној страни, али треба наставити са радом – рекао је тренер Звезде Саша Обрадовић 

Открио је и шта је кључ победе. 

Велико срце, то је модел и оно што је најважније.

 

