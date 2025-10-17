ВЕЛИКО СРЦЕ... БИЛО ЈЕ НЕВЕРОВАТНО: Саша Обрадовић се огласио након велике победе над славним Реалом
17.10.2025. 21:28 21:31
Кошаркаши Црвене звезде победили су у Београду Реал Мадрид резултатом 90:75 у мечу петог кола Евролиге.
– Најважније је како смо одиграли утакмицу. Било је невероватно, нарочито у одбрани. Потпуно смо их зауставили у неким тренуцима. Срећан сам због тога. Сезона је пуна успона и падова. Моментум је на Звездиној страни, али треба наставити са радом – рекао је тренер Звезде Саша Обрадовић.
Открио је и шта је кључ победе.
– Велико срце, то је модел и оно што је најважније.