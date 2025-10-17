overcast clouds
(ФОТО, ВИДЕО) "КРАЉ" РАЗБИЈЕН У БЕОГРАДУ Црвена звезда заблистала, уписала трећу победу заредом

17.10.2025. 20:57 21:18
Пише:
Вук Милош Петровић
Извор:
Дневник
спорт
Фото: TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆl/bs.

Кошаркаши Црвене звезде разбили су Реал Мадрид 90:75 на свом паркету у 5. колу Евролиге и дошли до скора од 3-2.

Грешило се доста на старту меча и тимови у том периоду нису изгледали најбоље. У недостатку тимских решења, Коди Милер-Мекинтајер је преузео одговорност, солирао, али и погађао, чиме је свом тиму донео рану предност. Ипак, узвратио је „краљевски“ тим преко Теа Маледона, а потом су почеле да улазе и тројке, па је гост стигао до прве озбиљније предности – 16:9. 

Проблем за Обрадовићев састав постао је и офанзивни скок који је ривал користио да дође до великог броја поена из друге шансе. Ипак, „запаљен“ је био Милер-Мекинтајер који није могао да промаши, па су црвено-бели после уводне деонице губили 25:20.

Реал Мадрид је у наставку променио одбрану и прешао у зону. Црвена звезда није добро одговорила на ту поставку, што је Мариу Хезоњи олакшало да свом тиму донесе двоцифрено вођство, углавном са линије слободних бацања. Ипак, далеко од тога да црвено-бели нису били у мечу — одбрана је поново постала покретачка снага и коначно је Милер-Мекинтајер успео да убрза игру, па је домаћин средином периода изједначио после тројке Николе Калинића. Потпуно је моментум прешао на страну црвено-белих који су коначно добили поене и од свог најбољег стрелца Џордана Нворе, па су до полувремена преокренули и повели 43:39.

Знала је Црвена звезда да се често мучи почетком треће деонице, али овог пута догодила се потпуна супротност. Чима Монеке је период отворио тројком, а игром у транзицији предност је расла из поседа у посед. Убрзо је Реал Мадрид испунио бонус, а преко слободних бацања Нворе његов тим је повео 61:49. Покушавао је Скарјоло да протресе екипу — због протеста је добио и техничку грешку — али су Мадриђани наставили да промашују. Невероватну тројку на истеку напада погодио је и Дејан Давидовац, па је Црвена звезда пред последњи период имала убедљивих 67:53.

Иако је Реал Мадрид дошао до лакших поена на старту последње деонице, домаћин је имао одговор на идентичан начин, па предност није падала. Црвено-бели су гушили „краља“ као змија жабу у одбрани и Реал је деловао потпуно немоћно. Уследио је и прави шоу у Београдској арени — Нвора је закуцао после „ели-упа“, а Калинић је новом тројком запалио дворану за убедљив тријумф.

У победничком саставу истакао се Милер-Мекинтајер и Нвора са по 18 поена, док је у редовима Реала најбољи био Чума Океке са 16 поена, а Хезоња је додао 11.

Црвена звезда (3-2) у наредном колу Евролиге дочекује Басконију, док ће Реал Мадрид (3-2) поново путовати у Београд — овога пута на дуел са Макабијем из Тел Авива.

 

кошарка
Извор:
Дневник
Пише:
Вук Милош Петровић
Спорт Кошарка
