(ФОТО, ВИДЕО) "КРАЉ" РАЗБИЈЕН У БЕОГРАДУ Црвена звезда заблистала, уписала трећу победу заредом
Кошаркаши Црвене звезде разбили су Реал Мадрид 90:75 на свом паркету у 5. колу Евролиге и дошли до скора од 3-2.
Грешило се доста на старту меча и тимови у том периоду нису изгледали најбоље. У недостатку тимских решења, Коди Милер-Мекинтајер је преузео одговорност, солирао, али и погађао, чиме је свом тиму донео рану предност. Ипак, узвратио је „краљевски“ тим преко Теа Маледона, а потом су почеле да улазе и тројке, па је гост стигао до прве озбиљније предности – 16:9.
Проблем за Обрадовићев састав постао је и офанзивни скок који је ривал користио да дође до великог броја поена из друге шансе. Ипак, „запаљен“ је био Милер-Мекинтајер који није могао да промаши, па су црвено-бели после уводне деонице губили 25:20.
Реал Мадрид је у наставку променио одбрану и прешао у зону. Црвена звезда није добро одговорила на ту поставку, што је Мариу Хезоњи олакшало да свом тиму донесе двоцифрено вођство, углавном са линије слободних бацања. Ипак, далеко од тога да црвено-бели нису били у мечу — одбрана је поново постала покретачка снага и коначно је Милер-Мекинтајер успео да убрза игру, па је домаћин средином периода изједначио после тројке Николе Калинића. Потпуно је моментум прешао на страну црвено-белих који су коначно добили поене и од свог најбољег стрелца Џордана Нворе, па су до полувремена преокренули и повели 43:39.
Знала је Црвена звезда да се често мучи почетком треће деонице, али овог пута догодила се потпуна супротност. Чима Монеке је период отворио тројком, а игром у транзицији предност је расла из поседа у посед. Убрзо је Реал Мадрид испунио бонус, а преко слободних бацања Нворе његов тим је повео 61:49. Покушавао је Скарјоло да протресе екипу — због протеста је добио и техничку грешку — али су Мадриђани наставили да промашују. Невероватну тројку на истеку напада погодио је и Дејан Давидовац, па је Црвена звезда пред последњи период имала убедљивих 67:53.
Someone's catching fire 👀
🏀 @kkcrvenazvezda 4⃣6⃣ : 4⃣1⃣ @RMBaloncesto
⏱️ 9:01 Q3#kkcz #WeAreTheTeam #EveryGameMatters pic.twitter.com/u0ELXglBNj
— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 17, 2025
Иако је Реал Мадрид дошао до лакших поена на старту последње деонице, домаћин је имао одговор на идентичан начин, па предност није падала. Црвено-бели су гушили „краља“ као змија жабу у одбрани и Реал је деловао потпуно немоћно. Уследио је и прави шоу у Београдској арени — Нвора је закуцао после „ели-упа“, а Калинић је новом тројком запалио дворану за убедљив тријумф.
У победничком саставу истакао се Милер-Мекинтајер и Нвора са по 18 поена, док је у редовима Реала најбољи био Чума Океке са 16 поена, а Хезоња је додао 11.
Црвена звезда (3-2) у наредном колу Евролиге дочекује Басконију, док ће Реал Мадрид (3-2) поново путовати у Београд — овога пута на дуел са Макабијем из Тел Авива.