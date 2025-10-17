(ВИДЕО) ЛУДА ТРОЈКА ДАВИДОВЦА: Подигао публику на ноге у Арени, невероватан погодак
17.10.2025. 20:46 20:48
Кошаркаши Црвене звезде играју против Реал Мадрида у Београдској арени у 5. колу Евролиге.
Атмосфера је „паклена“ је домаћини воде, а ерупцију одушевљења на трибинама режирао је Дејан Давидовац.
Он је на крају треће четвртине постигао невероватан погодак, можда и најлуђи у каријери.
SURREAL STUFF FROM DAVIDOVAC 🤯#kkcz #WeAreTheTeam #EveryGameMatters pic.twitter.com/h9SYEs4bmq
— KK Crvena zvezda Meridianbet (@kkcrvenazvezda) October 17, 2025