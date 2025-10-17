overcast clouds
(ВИДЕО) ЛУДА ТРОЈКА ДАВИДОВЦА: Подигао публику на ноге у Арени, невероватан погодак

17.10.2025. 20:46
спорт
Фото: АБА лига ј.т.д./Драгана Стјепановић

Кошаркаши Црвене звезде играју против Реал Мадрида у Београдској арени у 5. колу Евролиге.

Атмосфера је „паклена“ је домаћини воде, а ерупцију одушевљења на трибинама режирао је Дејан Давидовац. 

Он је на крају треће четвртине постигао невероватан погодак, можда и најлуђи у каријери. 

кк црвена звезда дејан давидовац
Спорт Кошарка
