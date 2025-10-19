РУКОМЕТАШИ ВОЈВОДИНЕ ПРЕД ПЛАСМАНОМ У ТРЕЋЕ КОЛО ЕВРОКУПА: Воши корак даље, Фаранима искуство
Поприлично лако рукометаши Војводине савладали су екипу Ст.И.Ф. Странда са 38:27 у првом мечу другог кола Еврокупа и мирно очекују недељни реванш. Утакмица у којој је Војводина домаћин игра се од 18 сати у СЦ Слана бара, а Фарани су у истој сали били домаћини у петак.
У првом окршају било је неизвесно у уводним минутима, али је било јасно да Војводина има потпуну контролу и да се пита за све.
У победничком тиму Војин Чабрило је постигао седам погодака, а по један мање дали су Бранко Предовић и Марко Срдановић.
Додавали су и смањивали гас црвено-бели што је на крају било довољно за 11 голова предности и ни трунку сумње у пролаз у наредну фазу такмичења.
Велико искуство за младу екипу
Стратег екипе Ст.И.Ф. Странда Јеспер Бак задовољан је издањем својих играча.
-Знали смо да играмо са екипом која је редован учесник европских такмичења и која је годинама у борби за трон у домаћем првенству. Ми имамо млад тим и немам замерки за приступ играча. Борили су се до краја, показали зубе фавориту и часно изгубили. Ово језа нас веома значајан двомеч и остаје нам још 60 минута да научимо што више можемо - јасан је Бак.
Тренер српског вицешампиона Владан Матић је похвалио полетног противника и рекао да се нада још бољој игри у реваншу.
-Ја сам као тренер уживао у веома лепој и атрактивној утакмици. Честитам колеги на начину на који води тим и стилу рукомета који гаји. Очекивали смо лакши посао и морам да признам да смо имали режи задатак у петак него у одређеним утакмицама у домаћем првенству. Успели смо доста да изротирамо и спремни смо за реванш. Сигуран сам да је и противник успео да се регенерише и да ћемо да приредимо још једну добру утакмицу - рекао је Матић.