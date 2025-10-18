ТРАЖИ СЕ НОВО РЕШЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОШ „СЛАВКО РОДИЋ” Ни ђака ни радова у јарачкој школи
ТЕМЕРИН: Настава у ОШ „Славко Родић” у Бачком Јарку није почела 1. септембра у матичној згради из разлога безбедности објекта, али нису почели ни одговарајући радови.
У међувремену настава је уз доста проблема организована у Сиригу.
На предлог Савета родитеља ОШ „Славко Родић” из Бачког Јарка, председник општине Темерин Младен Зец одржао је састанак са директорима школа са територије те општине. По његовим речима, родитељи из Бачког Јарка изнели су чињеницу да постоје потешкоће због свакодневног путовања ђака у Сириг, али и одржавања наставе за децу од петог до осмог разреда у тамошњој ОШ „Данило Зеленовић”.
– Обећао сам родитељима да ћу иницирати састанак у циљу изналажења новог, бољег решења. Директоре сам упознао са ставом родитеља који учествују у раду Савета у Бачком Јарку, али и мојом жељом да им помогнемо – поручио је Зец, додавши да су руководиоци школских установа саслушали мишљења, те да ће пробати да се нађе неко адекватно решење за настали проблем.
Следећи састанак биће одржан ускоро, навео је Зец, чим директори донесу одлуку.