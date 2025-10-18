ЗАКЉУЧЕН УГОВОР ГРАДА И МИНИСТАРСТВА РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ Осмолетка у Ветернику добија соларне панеле
Уговор између Министарства рударства и енергетике и Града Новог Сада о реализацији пројекта уградње соларних панела на згради ОШ „Михајло Пупин” у Ветернику, укупне вредности 4.516.286,88 динара, потписан је јуче.
Од тог износа, Министарство обезбеђује 3.156.000 динара, а Град 1.360.286,88.
Чланица Градског већа за екологију, енергетску ефикасност и заштиту животне средине Вања Петковић присуствовала је свечаном додељивању уговора, у оквиру Националног програма енергетске санације објеката од јавног значаја у јединицама локалне самоуправе, које је организовано у хали спортова у Мионици.
– Ова инвестиција, поред тога што је техничко унапређење једног школског објекта, уједно је и симбол онога што заједно као град и држава можемо да постигнемо у области одрживог развоја. Улагањем у соларну енергију директно доприносимо нижим трошковима за институције, али и образујемо младе генерације о важности коришћења обновљивих извора енергије. Поносни смо што Нови Сад активно учествује у програмима који имају конкретан и дугорочан ефекат на животну средину – истакла је Вања Петковић.
Пројекат је део Националног програма енергетске санације, који има за циљ смањење потрошње енергије и трошкова у јавним објектима широм Србије, уз промоцију обновљивих извора енергије. Град Нови Сад континуирано учествује у овом програму и спроводи мере које доприносе већој енергетској ефикасности.
Осим овог улагања, Град и Министарство рударства и енергетике су за унапређење енергетске ефикасности кућа и станова обезбедили 46 милиона динара. То представља директну подршку грађанима у побољшању услова становања и смањењу потрошње енергије у домаћинствима.