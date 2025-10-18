У РУМЕНКИ ОТВОРЕН ФЕСТИВАЛ "ВЕРУЈЕТЕ ЛИ У БАЈКЕ" Омаж Хансу Кристијану Андерсену
У Културном центру „Руменка“ данас је свечано отворен 6. Међународни фестивал савремене сценске интерпретације „Верујете ли у бајке?“, који се одржава 18. и 19. октобра, под покровитељством Града Новог Сада.
Фестивал је отворио Александар Петровић, помоћник градоначелника Новог Сада, који је том приликом истакао значај подршке културним манифестацијама које превазилазе локалне оквире.
- Велика ми је част што сам део овог фестивала, који већ шест година гради препознатљив културни простор намењен деци, као и свима који не престају да верују у снагу приче и уметности. Посебно је важно што је реч о међународном фестивалу, јер управо кроз овакве догађаје градимо мостове сарадње, пријатељства и уметничке размене између културних институција различитих земаља. Бајке су универзални језик, приче које говоре свима нама, без обзира на порекло, и као такве, идеалан су основ за међукултурни дијалог и разумевање. Град Нови Сад препознаје ову вредност и са задовољством подржава програме који повезују, образују и инспиришу младе генерацијe – истакао је Петровић.
Директорка Културног центра „Руменка“ Оља Магловски истакла је да фестивал представља значајну платформу за културну размену, афирмацију дечјег стваралаштва и очување нематеријалне културне баштине, као и да подршка Града Новог Сада има кључну улогу у развоју и континуитету фестивала, као и у препознавању важности програма који у средиште стављају дечију машту, културну едукацију и заједничке вредности.
Фестивал је ове године посвећен великом јубилеју – 220 година од рођења и 150 година од смрти Ханса Кристијана Андерсена, чије су бајке део колективног културног памћења целог света. У програму учествују гости из Северне Македоније и Србије: театар сенки „Сенке и облаци“ из Скопља, позориште лутака „Пинокио“ из Београда, као и Плесни студио Културног центра „Руменка“.