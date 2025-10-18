light rain
12°C
18.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОГЛАСИО СЕ ЂОКОВИЋ ПОСЛЕ ПРЕДАЈЕ МЕЧА: "Морам да се извиним свима"

18.10.2025. 21:53 22:01
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
новак
Фото: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић изјавио је вечерас после предаје меча за треће место на егзибиционом турниру у Ријаду да мора да се опорави и одигра још пар турнира до краја сезоне.

Ђоковић је предао меч Тејлору Фрицу, након што је амерички тенисер освојио први сет резултатом 7:6 (7:4).
    

"Морам да се извиним свима. Извините што нисте гледали други сет, али свака част Тејлору, играли смо неке сјајне гемове на крају првог сета и ово је можда био један од најдужих сетова које сам икада играо. Било је ово сјајно време у Ријаду, хвала свима на оваквом дочеку. Сада морам да се опоравим и да видим шта је са телом, да одиграм последњих пар турнира ове сезоне", рекао је српски тенисер.
    

Ђоковић је навео да би волео да се врати и следеће године у Ријад.
    

Српски тенисер је у Ријад дошао након прошлонедељног учешћа на Мастерсу у Шангају, где је имао проблема са повредом леве ноге.
 

Новак Ђоковић предао меч ријад
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЂОКОВИЋ ПРЕДАО МЕЧ: Фриц повео у сетовима, а Србин потом одустао од игре у Ријаду
спорт

ЂОКОВИЋ ПРЕДАО МЕЧ: Фриц повео у сетовима, а Србин потом одустао од игре у Ријаду

18.10.2025. 20:29 20:30
Волим
0
Коментар
0
Сачувај