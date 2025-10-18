ОГЛАСИО СЕ ЂОКОВИЋ ПОСЛЕ ПРЕДАЈЕ МЕЧА: "Морам да се извиним свима"
Најбољи српски тенисер Новак Ђоковић изјавио је вечерас после предаје меча за треће место на егзибиционом турниру у Ријаду да мора да се опорави и одигра још пар турнира до краја сезоне.
Ђоковић је предао меч Тејлору Фрицу, након што је амерички тенисер освојио први сет резултатом 7:6 (7:4).
"Морам да се извиним свима. Извините што нисте гледали други сет, али свака част Тејлору, играли смо неке сјајне гемове на крају првог сета и ово је можда био један од најдужих сетова које сам икада играо. Било је ово сјајно време у Ријаду, хвала свима на оваквом дочеку. Сада морам да се опоравим и да видим шта је са телом, да одиграм последњих пар турнира ове сезоне", рекао је српски тенисер.
Ђоковић је навео да би волео да се врати и следеће године у Ријад.
Српски тенисер је у Ријад дошао након прошлонедељног учешћа на Мастерсу у Шангају, где је имао проблема са повредом леве ноге.