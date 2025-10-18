ЂОКОВИЋ ПРЕДАО МЕЧ: Фриц повео у сетовима, а Србин потом одустао од игре у Ријаду
18.10.2025. 20:29 20:30
Српски тенисер Новак Ђоковић предао је Американцу Тејлору Фрицу меч за треће место на егзибиционом турниру "Слем шест краљева" у Ријаду.
Фриц је освојио први сет резултатом 7:6 (7:4) после 81 минута игре, а Ђоковић је затим одлучио да преда дуел.
Српски тенисер је у Ријад дошао након прошлонедељног учешћа на Мастерсу у Шангају, где је имао проблема са повредом леве ноге.
Најбољи тенисер света Карлос Алкараз и Јаник Синер играће вечерас од 20.30 часова у финалу егзибиционог турнира у Ријаду.