ЂОКОВИЋ ПРЕДАО МЕЧ: Фриц повео у сетовима, а Србин потом одустао од игре у Ријаду

18.10.2025. 20:29
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Andy Wong

Српски тенисер Новак Ђоковић предао је Американцу Тејлору Фрицу меч за треће место на егзибиционом турниру "Слем шест краљева" у Ријаду.

Фриц је освојио први сет резултатом 7:6 (7:4) после 81 минута игре, а Ђоковић је затим одлучио да преда дуел.

Српски тенисер је у Ријад дошао након прошлонедељног учешћа на Мастерсу у Шангају, где је имао проблема са повредом леве ноге.

Најбољи тенисер света Карлос Алкараз и Јаник Синер играће вечерас од 20.30 часова у финалу егзибиционог турнира у Ријаду.

 

Новак Ђоковић
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
