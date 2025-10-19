ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ: Кабел дочекује Лесковчане
Фудбалери Кабела покушаће да упишу трећи тријумф у сезони у Првој лиги Србије у окршају са Дубочицом. Утакмица се игра у недељу од 14 сати на стадиону Пролетера са Слане баре.
Новосађани су скорим резултатима подсетили на период од првог дела пропле сезоне у Српској лиги Војводина. Чета Душана Бајића везала је три ремија (Лозница, ФАП, Динамо Југ) и преко потребна им је победа како би се приближили средини табеле.
Центарфор Кабела Вук Бошкан нада се победи, а шансу види кроз добро организоване контре.
-Дубочица је добра екипа и евидентно је да ће детаљи одлучити победника. Без обзира на три везана ремија верујем са можемо ди победе. Покушаћемо да надмудримо ривала и да кроз брзу игру и контре дођемо до жељеног резултата - јасан је Бошкан.
Деветнаестогодишњи шпиц црвено-црних је у текућој сезони одиграо десет утакмица, укупно 720 минута и постигао је три гола.