КЕЦМАНОВИЋ ОДБИО ДА СЕ РУКУЈЕ СА РИВАЛИМА: Меч обележила свађа на крају меча
Миомир Кецмановић доживео је у једном дану два пораза на АТП турниру у шведској престоници Стокхолму.
После сингла, доживео је неуспех и у четвртфиналу дубла заједно са партнером Александером Милером из Француске.
Бољи од њих у неизвесној завршници трећег сета били су Италијани Симоне Болели и Андреа Вавасори резултатом 4:6, 6:1, 10:5.
Меч је обележила свађа на самом крају, када Кецмановић није желео да се рукује са ривалима на мрежи, а Милер је отворио озбиљну расправу.
Чак је Милер био тај који је први пришао да се поздрави, да би затим уследило препирање око једног од завршних поена, када су Италијани гађали у тело ривале, што није спортски потез.
Кецмановић је зато повукао руку и допринео тензичном крају овог меча.
👀 Kecmanović decided not to shake hands after a 3rd-set tiebreak loss to Bolelli/Vavassori.
His partner, Alexander Muller, did shake hands but also got involved in a lengthy discussion with the pair at the net.
Unfortunately, I only arrived at the end, so I missed the reason… pic.twitter.com/oOikLGkis3
— Tennis Masterr (@tennismasterr) October 16, 2025