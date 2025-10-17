clear sky
КЕЦМАНОВИЋ ОДБИО ДА СЕ РУКУЈЕ СА РИВАЛИМА: Меч обележила свађа на крају меча

17.10.2025. 09:31 09:39
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
kecmanovic
Фото: Printscreen/youtube/US Open Tennis Championships

Миомир Кецмановић доживео је у једном дану два пораза на АТП турниру у шведској престоници Стокхолму.

После сингла, доживео је неуспех и у четвртфиналу дубла заједно са партнером Александером Милером из Француске.

Бољи од њих у неизвесној завршници трећег сета били су Италијани Симоне Болели и Андреа Вавасори резултатом 4:6, 6:1, 10:5.

Меч је обележила свађа на самом крају, када Кецмановић није желео да се рукује са ривалима на мрежи, а Милер је отворио озбиљну расправу.

Чак је Милер био тај који је први пришао да се поздрави, да би затим уследило препирање око једног од завршних поена, када су Италијани гађали у тело ривале, што није спортски потез.

Кецмановић је зато повукао руку и допринео тензичном крају овог меча.

 

 

миомир кецмановић тениски турнир
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
