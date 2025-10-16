clear sky
КЕЦМАНОВИЋ ЕЛИМИНИСАН И У ДУБЛУ: Преокрет Италијана у Стокхолму

16.10.2025. 19:41 19:42
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/US Open Tennis Championships

Српски тенисер Миомир Кецмановић и Александар Милер из Француске нису успели да се пласирају у полуфинале АТП турнира у Стокхолму у конкуренцији дублова.

Кецмановић и Милер су поражени у четвртфиналу поражени од Италијана Симонеа Болелија и Андреа Вавасорија 4:6, 6:1, 10:5. Меч је трајао 57 минута.

Болели и Вавасори ће у полуфиналу играти против Американца Роберта Галовеја и Александра Ерлера из Аустрије.

Кецмановић је раније данас изгубио у осмини финала на турниру у Стокхолму у сингл конкуренцији од Аргентинца Томаса Мартина Ечеверија 6:4, 4:6, 6:3.

АТП турнир у Стокхолму се игра за наградни фонд од 706.850 евра.

 

Спорт Тенис
