КЕЦМАНОВИЋ ЕЛИМИНИСАН И У ДУБЛУ: Преокрет Италијана у Стокхолму
16.10.2025. 19:41 19:42
Српски тенисер Миомир Кецмановић и Александар Милер из Француске нису успели да се пласирају у полуфинале АТП турнира у Стокхолму у конкуренцији дублова.
Кецмановић и Милер су поражени у четвртфиналу поражени од Италијана Симонеа Болелија и Андреа Вавасорија 4:6, 6:1, 10:5. Меч је трајао 57 минута.
Болели и Вавасори ће у полуфиналу играти против Американца Роберта Галовеја и Александра Ерлера из Аустрије.
Кецмановић је раније данас изгубио у осмини финала на турниру у Стокхолму у сингл конкуренцији од Аргентинца Томаса Мартина Ечеверија 6:4, 4:6, 6:3.
АТП турнир у Стокхолму се игра за наградни фонд од 706.850 евра.