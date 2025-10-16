clear sky
16.10.2025.
Нови Сад
РУКОМЕТАШИЦЕ СРБИЈЕ БЕЗ МНОГО МУКЕ СА ЛИТВАНКАМА: Катарина Крпеж-Шлезак као вино

16.10.2025. 19:00 19:36
Пише:
Вук Гвозденовић
Фото: РСС

Рукометашице Србије очекивано су славиле над Литванијом 42:33 у првом колу пете групе квалификација за Европско првенство које се игра крајем наредне године.

У уводним минутима играло се гол за гол. Српкиње нису биле на висини задатка у одбрани и олако  су примале голове. На другој страни терена бриљантна је била искусна Катарина Крпеж-Шлезак која је на десном крилу прабила много проблема гошћама. Уозбиљила се домаћа селекција у одбрани и одмах је стекла осетнију предност. Након 18. минута игре и поготка пивоткиње Драгане Цвијић било је 12:8. Прштало је и на левом крилу где је „господарила“ Сања Радосављевић и неуморно реализовала контру за контром. У финишу првог полувремена Сара Гаровић је водила главну реч, па је Србија са седам голова предности отишла на одмор.

Наставила је Катарина Крпеж-Шлезак да решета мрежу гошћи, стигла је до двоцифреног броја голова и потврдила зашто је најбољи стрелац Брашова и румунске лиге. Нису се много питале Литванке у наставку сусрета, истина нису се предале, али до чуда, односно преокрета нису могле. Дебитовао је тако Игнасио Прадес победон на клупи Србије и имао је прилику да стекне бољи увид у у тим и добије јаснију слику када је реч о путницама на Свтеско првенство које се игра наредног месеца.

Српкиње у недељу од 18 сати играју са Украјином која ће формални домаћин да буде у Словачкој.

Србија – Литванија 42:33 (24:17)

БЕОГРАД: СЦ Вождовац, гледалаца: 1500. Судије: Емил Агакиши и Ернест Агакиши (Азербејџан). Седмерци: Србија 6 (6), Литванија 6 (5). Искључења: Србија 12, Литванија 6 минута.

СРБИЈА: Рисовић (1 одбрана), Петковић (6 одбрана), Радосављевић 6, Крпеж-Шлезак 11 (6), Лазић, Јањушевић 1, Митровић, Јововић 2, Скробић, Стаменић 3, Бојичић 2, Радевић 3, Фајфрић 2, Цвијић 3, Вукајловић 4, Гаровић 4.

ЛИТВАНИЈА: Жилионите (6 одбрана), Вареикине, Пиликаскаите 6 (2), Андроник 3, Куликоваите, Саламанавице, Воскресенскаја 1, Дамулавициуте 2, Каирте 1, Ракаусиине 7, Ринкевициуте 4, Арцишевскаја 9, Селивонцикаоте, Ниеваите, Устилаите, Вегелте.

Спорт Рукомет
