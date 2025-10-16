clear sky
14°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАДУКАНУ ЗАВРШИЛА СЕЗОНУ: Британка због болести прекида азијску турнеју

16.10.2025. 18:11 18:13
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: Pixabay

Британска тенисерка Ема Радукану одлучила је да заврши сезону и да због болести не учествује на турнирима у Токију и Хонгконгу, пренео је Би-Би-Си.

У саопштењу из тима британске тенисерке се наводи да је Радукану одлучила да се са азијске турнеје врати кући због болести са којом се бори последњих десетак дана.

Радукану је прошле недеље у Вухану прекинула меч првог кола против Ен Ли при резултату 1:6, 1:4 због проблема са притиском. Британска тенисерка је потом ове недеље учествовала на турниру у Нингбоу, али је поражена у првом колу од Кинескиње Џу Лин 3:6, 6:4, 6:1.

Радукану је ове године учествовала на 22 турнира, а тренутно се налази на 29. месту ВТА листе.

Британска тенисерка је одлучила да се врати кући како би се опоравила пре почетка припрема за нову сезону. Она ће и у 2026. години сарађивати са шпанским тренером Франсиском Роигом.

ема радукану тенис вта
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај