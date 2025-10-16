РАДУКАНУ ЗАВРШИЛА СЕЗОНУ: Британка због болести прекида азијску турнеју
Британска тенисерка Ема Радукану одлучила је да заврши сезону и да због болести не учествује на турнирима у Токију и Хонгконгу, пренео је Би-Би-Си.
У саопштењу из тима британске тенисерке се наводи да је Радукану одлучила да се са азијске турнеје врати кући због болести са којом се бори последњих десетак дана.
Радукану је прошле недеље у Вухану прекинула меч првог кола против Ен Ли при резултату 1:6, 1:4 због проблема са притиском. Британска тенисерка је потом ове недеље учествовала на турниру у Нингбоу, али је поражена у првом колу од Кинескиње Џу Лин 3:6, 6:4, 6:1.
Радукану је ове године учествовала на 22 турнира, а тренутно се налази на 29. месту ВТА листе.
Британска тенисерка је одлучила да се врати кући како би се опоравила пре почетка припрема за нову сезону. Она ће и у 2026. години сарађивати са шпанским тренером Франсиском Роигом.