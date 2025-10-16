clear sky
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
(ФОТО, ВИДЕО) СВИ СУ ЗАНЕМЕЛИ И ОСТАЛИ БЕЗ ДАХА: Најатрактивнија кошаркашица света прошетала модном пистом

Кошаркашица Енџел Рис учествовала је на спектакуларној ревији популарног бренда „Викторија сикрет“.

Међу чувеним Викторијиним анђелима, предвођеним моделом Адрианом Лимом, нашла се и Рис, која је све оставила без даха. 

Најпопуларнија играчица женске кошаркашке америчке лиге ВНБА, која игра за Роуз БК, била је раме уз раме са осталим учесницама. 

Атрактивна 23-годишњакиња, висока 191 центиметар, владала је модном пистом исто као и кошаркашким тереном, а многи су занемели када је прошетала и показала заносну фигуру. 

Телеграф

