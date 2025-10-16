(ФОТО, ВИДЕО) СВИ СУ ЗАНЕМЕЛИ И ОСТАЛИ БЕЗ ДАХА: Најатрактивнија кошаркашица света прошетала модном пистом
16.10.2025. 16:59 17:04
Коментари (0)
Кошаркашица Енџел Рис учествовала је на спектакуларној ревији популарног бренда „Викторија сикрет“.
Међу чувеним Викторијиним анђелима, предвођеним моделом Адрианом Лимом, нашла се и Рис, која је све оставила без даха.
Најпопуларнија играчица женске кошаркашке америчке лиге ВНБА, која игра за Роуз БК, била је раме уз раме са осталим учесницама.
Атрактивна 23-годишњакиња, висока 191 центиметар, владала је модном пистом исто као и кошаркашким тереном, а многи су занемели када је прошетала и показала заносну фигуру.
ANGEL REESE 2ND WALK #VSFashionShow pic.twitter.com/QPQbmgWHNi
— Shabazz 💫 (@ShowCaseShabazz) October 15, 2025