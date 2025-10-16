ЕДУКАТИВНА ТРИБИНА ЗА НАЈМЛАЂЕ У ЧОКИ Пажљивкова правила за добре навике у саобраћају
16.10.2025. 13:38 13:45
Коментари (0)
Традиционална едукативна трибина „Пажљивкова правила у саобраћају“, одржана је у сали Дома културе у Чоки, у организацији општинског Тела за координацију послова безбедности саобраћаја и у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја.
Трибина је намењена ученицима првих разреда основних школа, а циљ је да се деца на занимљив и интерактиван начин упознају са основним правилима учествовања у саобраћају и безбедног понашања.
Деца су, уз лик Пажљивка, имала прилику да науче како се правилно прелази улица, шта значе саобраћајни знаци, као и колико је важна пажња у саобраћају.
Иначе, едукативна представа "Пажљивкова правила у саобраћају" има за циљ да деца стекну добре навике у саобраћају, да буду самостална и безбедна.