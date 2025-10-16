clear sky
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
ЕДУКАТИВНА ТРИБИНА ЗА НАЈМЛАЂЕ У ЧОКИ Пажљивкова правила за добре навике у саобраћају

16.10.2025. 13:38 13:45
деца
Фото: Илустрација/ Canva

Традиционална едукативна трибина „Пажљивкова правила у саобраћају“, одржана је у сали Дома културе у Чоки, у организацији општинског Тела за координацију послова безбедности саобраћаја и у сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја.

Трибина је намењена ученицима првих разреда основних школа, а циљ је да се деца на занимљив и интерактиван начин упознају са основним правилима учествовања у саобраћају и безбедног понашања.

Деца су, уз лик Пажљивка, имала прилику да науче како се правилно прелази улица, шта значе саобраћајни знаци, као и колико је важна пажња у саобраћају.

Иначе, едукативна представа "Пажљивкова правила у саобраћају" има за циљ да деца стекну добре навике у саобраћају, да буду самостална и безбедна. 

чока
Војводина Банат
