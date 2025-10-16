clear sky
17°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1678
usd
100.8068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Искључења струје за петак, 17. октобар

16.10.2025. 13:20 13:21
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

Због одржавања мреже, струју у петак неће имати:

НОВИ САД: Киш Ернеа 30-48Јастребачка 45а од 09:00 до 11:00

ФУТОГ : Симе Шолаје 2-8 , 3-13Царице Милице 2Раде Кондића 3-13, 2аЖелезничка 4-18Душана Кошутића 1-41, 36-66аСаве Мркаља 23Грмечка 59-71, 70-82Милана Видака 37-67, 36-58Пољопривредна школа од         08:00 до 14:00

Пут за Планту-део улице Железничкафирме: ХладњачаИнтерсервисМарјановићКовачевићЖелезничка станица од 15:00 до 17:00

СУСЕК Цело насеље СусекВикенд насеље Корушка од 12:00 до 4:00

                

 

 

струја
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад Сервисне информације
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај