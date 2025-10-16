Искључења струје за петак, 17. октобар

НОВИ САД: Киш Ернеа 30-48, Јастребачка 45а од 09:00 до 11:00

ФУТОГ : Симе Шолаје 2-8 , 3-13; Царице Милице 2; Раде Кондића 3-13, 2а; Железничка 4-18; Душана Кошутића 1-41, 36-66а; Саве Мркаља 23; Грмечка 59-71, 70-82; Милана Видака 37-67, 36-58; Пољопривредна школа од 08:00 до 14:00

Пут за Планту-део улице Железничка; фирме: Хладњача, Интерсервис, Марјановић, Ковачевић, Железничка станица од 15:00 до 17:00

СУСЕК: Цело насеље Сусек, Викенд насеље Корушка од 12:00 до 4:00