ВОЈВОДИНА НА ПОГОН СОПСТВЕНЕ ШКОЛЕ: Четворица омладинаца потписала професионалне уговоре
Војводина наставља да развија визију клуба који ће бити на „погон“ сопствене омладинске школе.
Четири талентована фудбалера из Вошине омладинске школе потписала су своје прве професионалне уговоре са клубом.
Нови професионалци у белој-црвеној породици су: Димитрије Стојаковић (2008. годиште), Вељко Пејовић (2009. годиште), Јован Остојић (2008. годиште) и Тадија Станишић (2007. годиште).
– Потписивањем уговора потврђена је њихова верност клубу, али и одлучност Војводине да настави са неговањем домаћих талената. Нова генерација младих фудбалера која стиже на „велику сцену“ има усађењу љубав према Воши и огромну жељу да остави велики траг и у првом тиму. На њима је да наставе са огромним залагањем и радом, а то ће да им буде и улазница на травнати тепих стадиона „Карађорђе“. Потенцијал имају и клуб је то препознао – наводи се на сајту ФК Војводина.
Директор Омладинске школе ФК Војводина, Душко Грујић, истакао је важност овог тренутка за будућност клуба:
– Стратегија клуба су млади играчи и развијање фудбалера из сопствене школе. Овим, као и претходним, потписима наставили смо комплетирање генерација 2007, 2008. и 2009, а већ наредне недеље потписујемо уговоре са још дечака из тих генерација и тиме заокружујемо важан циклус – поручио је Грујић.