clear sky
17°C
16.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1678
usd
100.8068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВОЈВОДИНА НА ПОГОН СОПСТВЕНЕ ШКОЛЕ: Четворица омладинаца потписала професионалне уговоре

16.10.2025. 12:23 12:25
Пише:
Дневник
Извор:
ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина

Војводина наставља да развија визију клуба који ће бити на „погон“ сопствене омладинске школе.

Четири талентована фудбалера из Вошине омладинске школе потписала су своје прве професионалне уговоре са клубом.

Нови професионалци у белој-црвеној породици су: Димитрије Стојаковић (2008. годиште), Вељко Пејовић (2009. годиште), Јован Остојић (2008. годиште) и Тадија Станишић (2007. годиште).

Потписивањем уговора потврђена је њихова верност клубу, али и одлучност Војводине да настави са неговањем домаћих талената. Нова генерација младих фудбалера која стиже на „велику сцену“ има усађењу љубав према Воши и огромну жељу да остави велики траг и у првом тиму. На њима је да наставе са огромним залагањем и радом, а то ће да им буде и улазница на травнати тепих стадиона „Карађорђе“. Потенцијал имају и клуб је то препознао – наводи се на сајту ФК Војводина. 

Директор Омладинске школе ФК Војводина, Душко Грујић, истакао је важност овог тренутка за будућност клуба:

– Стратегија клуба су млади играчи и развијање фудбалера из сопствене школе. Овим, као и претходним, потписима наставили смо комплетирање генерација 2007, 2008. и 2009, а већ наредне недеље потписујемо уговоре са још дечака из тих генерација и тиме заокружујемо важан циклус – поручио је Грујић.

фк војводина Вошин кутак фудбалери војводине
Извор:
ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОШИНИ БИСЕРИ ПРЕСРЕЋНИ ЗБОГ ДЕБИЈА ЗА СРБИЈУ: Да учинимо све поносним и напредујемо заједно
спорт

ВОШИНИ БИСЕРИ ПРЕСРЕЋНИ ЗБОГ ДЕБИЈА ЗА СРБИЈУ: Да учинимо све поносним и напредујемо заједно

13.10.2025. 21:05 21:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОША ДИРЕКТНО У ОСМИНИ ФИНАЛА КУПА СРБИЈЕ: Новосађани имали среће на жребу
спорт

ВОША ДИРЕКТНО У ОСМИНИ ФИНАЛА КУПА СРБИЈЕ: Новосађани имали среће на жребу

15.10.2025. 14:17 14:34
Волим
0
Коментар
0
Сачувај