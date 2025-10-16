Црвено-бели желе квалитетног бека
ОБРАДОВИЋ ПРЕД РЕАЛ: Времена су се променила, не смемо да дозволимо лаке поене
Тренер кошаркаша Црвене звезде Саша Обрадовић изјавио је у Београду да црвено-бели не смеју да дозволе лаке поене играчима Реала на предстојећем мечу Евролиге.
Кошаркаши Црвене звезде дочекаће у петак од 19 часова у Београдској арени екипу Реала у петом колу Евролиге.
– Ствари које нису добре немогуће је поправити на једном тренингу, можеш само да имаш информацију више. Ми смо дошли из школе тренера када се одигра добра утакмица само буди још јаче критички настројен, следећи меч ће бити добар, само да се не опустимо. Времена су се променила и требало би водити рачуна о том делу – рекао је Обрадовић у обраћању новинарима.
Он се осврнуо на тактику уочи дуела са Реалом.
– Не сме много да се мења, можда мало неки детаљи у нападу. Серђо Скариоло је познат као неко ко често мења одбране. Требало би да се припремимо на зону, посебно што имамо скраћену ротацију, требало би водити рачуна о фокусу и енергији – додао је тренер Звезде.
Обрадовић је рекао да би неко од повређених играча наредних дана могао да се врати у тим.
Кошаркаши Реала су у среду у Мадриду победили Партизан 93:86.
– Свака утакмица ти даје неку идеју како и шта би требало да радиш. Прва идеја је да не почнеш лоше утакмицу. Имали смо раније неке мечеве где је Реал све прве четвртине добио. Уђу јако у меч, али су им последње четвртине нису тако добре. Да ли се опусте због високог вођства, али много је важно како се почне меч, имају неки стил који се препознаје, са петоркама са којима играју различиту врсту игре... Морамо да причамо о томе да не буде лаких поена, скока у нападу – навео је Обрадовић.
Он је рекао да је кошаркашима Звезде потребна велика помоћ навијача.
– Реал је сигурно Фајнал фор екипа, имају ростер за то. Тимски су организовани на свим позицијама, имају три, четири квалитетна играча и могу да буду константни у играма и у резултатима током ове тешке евролигашке сезоне – истакао је Обрадовић.
Тренер Црвене звезде је говорио и о евентуалном појачању на позицији бека.
– Ми смо и рекли да је то једна од идеја, да се доведе квалитетан играч, колико је то и могуће наћи у овом моменту. Неизвесност око повреде Тајсона Картера и Девонтеа Грејема нам доноси нека питања о томе шта да радимо. Они су били пројектовани да праве разлику на бековским позицијама. Не бих пошто-пото, али и о томе сада мора да се размишља. Није само питање да ли си добио квалитетног играча него да не изгубиш још некога у овако тешком распореду – истакао је Обрадовић.
Кошаркаши Реала су у прва четири кола Евролиге забележили три победе и један пораз, док Звезда има скор 2/2.