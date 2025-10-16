clear sky
ПОВОДОМ СЛУЧАЈА „ВИЛДОЗА“: Огласио се и Виртус, у току детаљна истрага, Лука игра против Асвела

16.10.2025. 16:39 16:42
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: ABA liga/KK Cibona/Marin Susic

Кошаркашки клуб Виртус саопштио је да ће Лука Вилдоза отпутовати са екипом на меч 5. кола Евролиге против Асвела.

Aргентински играч je у среду увече ухапшен са супругом Милицом у Болоњи после утакмице са Монаком.

Кошаркаши Виртуса победили су среду у Болоњи екипу Монака резултатом 77:73 у мечу четвртог кола Евролиге.

Италијански медији су пренели да је полиција у среду увече ухапсила Вилдозу и његову супругу Милицу док су се враћали кући после меча са Монаком.

– Играч и његова супруга, док су се возили кући после меча у дворани Паладоца, сматрајући да су били жртве незаконитог понашања других, ушли су у расправу са здравственим радником који је био у возилу италијанског Црвеног крста. Радник је затражио интервенцију полиције, а потом је уследила идентификација и примена законских мера против играча и његове супруге – саопштио је клуб из Болоње.

Виртус је навео да су Вилдоза и његова супруга јутрос пуштени на слободу на основу одлуке тужилаштва у Болоњи, коју је потписао јавни тужилац Флавио Лацарини.

– Тужилаштво је одустало од скраћеног суђења, које је првобитно било заказано за данас у 12 часова. У току су детаљне истраге како би се утврдило шта се заправо догодило, али с обзиром на хитну наредбу коју је издао јавни тужилац, Виртус уз помоћ адвоката Матије Грасанија, изражава огромно поверење у исход текуће истраге одбране, која ће бити поднета надлежним органима што је пре могуће – додаје се у саопштењу.

Виртус је на крају навео да ће Вилдоза током дана отпутовати са екипом у Француску на дуел петог кола Евролиге са Асвелом, који је на програму у петак од 20 часова у Вилбербану.

