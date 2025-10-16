Главна тема у Болоњи и шире
ЛУКА ВИЛДОЗА И СУПРУГА МИЛИЦА ПУШТЕНИ ИЗ ПРИТВОРА: Кошаркаш путује с тимом на утакмицу у Лион
Агенција АНСА потврдила је да су Лука Вилдоза и његова супруга Милица, пуштени из притвора.
Брачни пар је претходно био ухапшен због наводног напада на медицинске раднике.
Како преноси италијански лист „Il Resto del Carlino„ инцидент је почео када је Вилдоза својим аутомобилом наводно блокирао возило хитне помоћи, а потом физички насрнуо на једног од болничара и ухватио га за врат.
У сукоб се умешала и његова супруга, након чега су обоје приведени, а неколико сати касније и пуштени из притвора.
– Случај Лука Вилдоза је, наравно, главна тема у Болоњи, али и шире. Према информацијама које је Спортандо добио у последњим минутима, притвор играча наводно није потврђен од стране судије, тако да се даљи развој догађаја очекује тек у наредним данима. Лука Вилдоза, који више није у притвору, наводно је спреман да отпутује са тимом у Лион, где је у петак на програму утакмица против Асвела – преноси Спортандо.