ВИЛДОЗА И МИЛИЦА НАПРАВИЛИ ХАОС, ПРИВЕДЕНИ ЗБОГ ТУЧЕ Вилдоза ухватио болничарку за врат, супруга је вукла за косу
Аргентински кошаркаш и играч Болоње Лука Вилдоза (30) ухапшен је са супругом одбојкашицом Милицом Тасић због напада на особље Хитне помоћи
Италијански медији открили су детаље хаоса. Преносе да је Вилдоза наводно својим аутомобилом блокирао возило Хитне помоћи, потом напао болничаре, у тучу се умешала и Милица, па су завршили иза решетака.
Хитна помоћ, која је имала упаљене сирене, била је на путу да помогне повређеној особи, а до хаоса је дошло када су стали како би лоцирало адресу хитног случаја. Вилдози је то засметало, тврдио је да су га ометали, док су се играли са телефонима, па је почео да блица и вређа екипу.
Неколико минута касније су се поново срели, а Вилдоза је наводно намерно кочио како би ометао возило. На томе се није завршило, јер је наводно физички напао једну радницу медицинског тима која има 54 године и ухватио је за врат.
Умешала се у тучу и његова супруга Милица. Наводно је вукла је болничарку за косу. Брзо је реаговала полиција, стигли су и званичници Виртуса, а органи реда су привели Вилдозу и Милицу Тасић и под истрагом су под оптужбом за напад на медицинско особље. Госпођи која је нападнута је указана помоћ, а после неколико претрага је пуштена кући.
Извор: Спортињо