(АНКЕТА) НА САЈМУ ЗАПОШЉАВАЊА АНГАЖМАН ПОНУДИЛО 55 КОМПАНИЈА Најтраженији радници у трговини
Више од 55 компанија, које су пријавиле око 330 слободних радних места, учествовало је на јучерашњем Сајму запошљавања.
Највећу шансу да пронађу посао имали су радници у трговини, администрацији, грађевинској и машинској индустрији, а прилику су добили и возачи, угоститељски радници, столари, пекари, правници, економисти и други.
- Овај сајам је прилика да се сретну они који посао нуде и они који посао траже – рекла је Ђурђина Мачак из Националне службе за запошљавање. – Ово је начин да се уживо сретну послодавци и незапослени, да размене неке основне информације. Особе које су у потрази за послом могу да се распитају о пословима, условима и очекивањима а послодавци су ту да представе своје компаније, али и места која се нуде. Одзив је веома добар, сајам је отвореног типа, тако да смо приметили да има доста људи који имају посао, али су у потрази за нечим другим, као и студената који су на последњим годинама студија. Према нашим подацима, свака четврта особа која остави своје податке након сајма нађе посао у области за коју је била заинтересована.
Према евиденцији Националне службе за запошљавање, у Јужнобачком округу на крају септембра 2025. године регистровано је 20.879 незапослених лица, што је за око осам процената мање у односу на претходну годину. У укупном броју, жене учествују са 58 процената. Стручни радници чине 68 одсто укупног броја лица са евиденције, док је удео нестручних свега 32 процента. Од укупног броја, млађи од 30 година чине 16 процената а старији од 50 - 39 одсто.
- Наша фирма се сваке године одазове на позив да присуствује на сајму запошљавања – казала је Драгица Прстојевић из компаније Данубиус. – Наша компанија ове године нуди две позиције, то су радна места у производњи, тачније на паковању тестенине и брашна. Скупили смо леп број пријава и сигурна сам да ћемо изабрати праве кандидате за оно што тражимо.
Сајам запошљавања организује Град Нови Сад и Национална служба за запошљавање.