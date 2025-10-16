УЗ ПОДРШКУ ГРАДА, 77 УЧЕНИКА ШОСО „МИЛАН ПЕТРОВИЋ” И 13 ВАСПИТАЧА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У КРУПЊУ Опоравак младих са сметњама у развоју
Ученици и васпитачи ШОСО „Милан Петровић” отпутовали су у Крупањ на рехабилитацију.
У оквиру додатне социјалне подршке детету и ученику које пружа школа „Милан Петровић” са домом ученика, реализује се Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада - „Сервис за рехабилитацију и климатски опоравак деце и омладине са сметњама у развоју”.
Чланица Градског већа за социјалну заштиту, здравство, бригу о породици и деци Соња Радаковић испратила је јуче ученике и васпитаче у Крупањ и рекла да су корисници овог програма деца и млади са сметњама у развоју, одрасли и старији са тешкоћама, као и њихове породице. Програм се реализује од 2005. године и подразумева различите активности подршке корисницима, како би у најбољој мери изразили своје способности, што захтева тимски рад стручњака различитих профила из различитих области.
Унапређена услуга личног пратиоца
- Током година Град Нови Сад је константно унапређивао услугу личног пратиоца. Почевши од основних потреба, попут помоћи при доласку и одласку из школе, Град је проширио активности личног пратиоца тако да укључују подршку детету у свим друштвеним активностима – одлазак у парк, биоскоп, на рођендане и друге догађаје од значаја за социјализацију – закључила је Соња Радаковић.
- Kлиматски опоравак корисника је само део тог програма и реализује се у хотелу са затвореним базеном у Крупњу, за 77 корисника и 13 васпитача дневног боравка школе и то у две смене, од 15. до 19. октобра и од 19. до 23. октобра 2025. године. Поред овога, у склопу програма реализују се бројне друге директне активности са корисницима, али и подршке породици, која се огледа у спровођењу породичних радионица путем организовања школе за родитеље и индивидуалних и групних психотерапеутских радионица – истакла је Соња Радаковић и додала да је новац за реализацију Програма за 2025. годину износи 23.152.041 динара, од чега је за овај климатски опоравак предвиђено 4.100.000.
Чланица Градског већа подсетила је на то да Град Нови Сад за подршку деци и ученицима којима је потребна додатна помоћ у свакодневним активностима и образовном процесу обезбеђује и услугу личног пратиоца за 500 корисника, те да је у те сврхе у 2025. години издвојено 98.188.952,75 динара, за период од 1. јануара до 31. марта.