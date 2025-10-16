clear sky
УЗ ПОДРШКУ ГРАДА, 77 УЧЕНИКА ШОСО „МИЛАН ПЕТРОВИЋ” И 13 ВАСПИТАЧА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ У КРУПЊУ Опоравак младих са сметњама у развоју

16.10.2025. 10:07 10:41
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
деца
Фото: Град Нови Сад

Ученици и васпитачи ШОСО „Милан Петровић” отпутовали су у Крупањ на рехабилитацију.

У оквиру додатне социјалне подршке детету и ученику које пружа школа „Милан Петровић” са домом ученика, реализује се Програм унапређења социјалне заштите Града Новог Сада - „Сервис за рехабилитацију и климатски опоравак деце и омладине са сметњама у развоју”.

Чланица Градског већа за социјалну заштиту, здравство, бригу о породици и деци Соња Радаковић испратила је јуче ученике и васпитаче у Крупањ и рекла да су корисници овог програма деца и млади са сметњама у развоју, одрасли и старији са тешкоћама, као и њихове породице. Програм се реализује од 2005. године и подразумева различите активности подршке корисницима, како би у најбољој мери изразили своје способности, што захтева тимски рад стручњака различитих профила из различитих области.

деца
Фото: Град Нови Сад

Унапређена услуга личног пратиоца

- Током година Град Нови Сад је константно унапређивао услугу личног пратиоца. Почевши од основних потреба, попут помоћи при доласку и одласку из школе, Град је проширио активности личног пратиоца тако да укључују подршку детету у свим друштвеним активностима – одлазак у парк, биоскоп, на рођендане и друге догађаје од значаја за социјализацију – закључила је Соња Радаковић.

- Kлиматски опоравак корисника је само део тог програма и реализује се у хотелу са затвореним базеном у Крупњу, за 77 корисника и 13 васпитача дневног боравка школе и то у две смене, од 15. до 19. октобра и од 19. до 23. октобра 2025. године. Поред овога, у склопу програма реализују се бројне друге директне активности са корисницима, али и подршке породици, која се огледа у спровођењу породичних радионица путем организовања школе за родитеље и индивидуалних и групних психотерапеутских радионица – истакла је Соња Радаковић и додала да је новац за реализацију Програма за 2025. годину износи 23.152.041 динара, од чега је за овај климатски опоравак предвиђено 4.100.000.

деца
Фото: Град Нови Сад

Чланица Градског већа подсетила је на то да Град Нови Сад за подршку деци и ученицима којима је потребна додатна помоћ у свакодневним активностима и образовном процесу обезбеђује и услугу личног пратиоца за 500 корисника, те да је у те сврхе у 2025. години издвојено 98.188.952,75 динара, за период од 1. јануара до 31. марта.

шосо милан петровић
Нови Сад
